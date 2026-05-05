ارینا سابالینکا گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں

دنیا کی نمبر ایک ٹینس کھیلنے والی ارینا سابالینکا نے کہا کہ وہ گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرکے زیادہ پیریمیوم مانی کے حصے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ کھیلنے والیاں کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں۔ دیگر کھیلنے والیاں نے بھی پیریمیوم مانی میں اضافے کی طلب کی ہے، لیکن کچھ کھیلنے والیاں کا کہنا ہے کہ بائکٹ کرنا زیادہ نہیں ہے۔
دنیا کی نمبر ایک ٹینس کھیل نے والی ارینا سابالینکا نے منگل کو کہا کہ وہ گرینڈ سلم ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرکے زیادہ پیریمیوم مانی کے حصے کے لیے تیار ہیں۔ چہارے بار گرینڈ سلم جیتنے والی نے کہا، "میں محسوس کرتی ہوں کہ شو ہم پر ہے۔ ہماری بغیر کوئی ٹورنامینٹ نہیں ہوتا اور کوئی تفریحی پروگرام نہیں ہوتا۔" روما میں ایٹالین اوپن کے ایک پریس کانفرنس میں بولتے ہوئے کہتے ہیں، "میں محسوس کرتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب ہم بائکٹ کریں گے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ یہ ہی ہماری حقوق کے لیے لڑنے کا طریقہ ہوگا۔" خواتین کھیل نے والیاں آسان طریقے سے ایک ساتھ آ کر یہ کر سکتی ہیں کیونکہ کچھ باتیں کھیل نے والیاں کے لیے بہت ناقابل قبول ہیں۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب یہ صورت حال ہوگی۔" پچھلے سال زیادہ تر ٹاپ کھیل نے والیاں نے چار گرینڈ سلم باسز کو دو خط لکھے تھے جن میں پیریمیوم مانی میں اضافے، کھیل نے والیاں کے فلاح و خیر کے لیے فڈ میں سرمایہ کاری، ریٹائرمنٹ اور ماں ہونے کے فوائد میں بہتری، اور اپنی فیصلوں میں شامل ہونے کی طلب کی گئی تھی۔ خطوں میں 22 فیصد ٹورنامینٹ ریونیو کے حصے کا مقصد رکھا گیا تھا، جو ATP مینز ٹور اور خواتین کے WTA ٹور کے نو مشترکہ 1000-لیول ایونٹس کے ساتھ برابر ہوگا۔ تاہم پولینڈ کی ایگا سواتیک، جو چار بار فرینچ اوپن سنگلز چیمپیئن ہیں، کا کہنا ہے کہ ٹورنامینٹس کا بائکٹ کرنا "کچھ زیادہ ہے۔" "میں محسوس کرتی ہوں کہ سب سے اہم چیز ہے کہ حکومت کے اداروں کے ساتھ مناسب موازنتی اور بحث و مباحثہ ہو۔ ہماری بات سنائی جائے اور ممکنہ طور پر بات چیت ہو سکے۔" سواتیک نے کہا، جو ویمبلڈن اور امریکی اوپن بھی جیت چکی ہیں۔ "امید ہے کہ رولینڈ گاروس سے پہلے ایسی ملاقاتوں کی مواقع ملیں گی اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے جائیں گے۔" منگل کو کھیل نے والیاں نے ایک بیانیہ میں کہا کہ فرینچ اوپن کے جانب سے پیریمیوم مانی میں 9.
5 فیصد اضافے کی اعلان کی گئی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تاہم کل پیریمیوم مانی میں صرف 5.4 فیصد اضافہ ہوا، جس سے کھیلنے والیاں کے حصے میں کمی آئی اور اب یہ 14.3 فیصد ہے۔ اس سال کی درآمدات 400 ملین یورو سے زیادہ ہونی والی ہیں، لیکن کھیلنے والیاں کا حصہ اب بھی 15 فیصد سے کم ہے
ارینا سابالینکا گرینڈ سلم ٹینس پیریمیوم مانی کھیلنے والیاں