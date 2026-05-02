اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں اقتدار کی راہداریوں میں کیا ہوا؟ فرحت اللہ بابر کی کتاب میں انکشافات

فرحت اللہ بابر کی نئی کتاب 'دی زرداری پریذیڈنسی، ناؤ اِٹ مسٹ بی ٹولڈ' میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان میں اقتدار کے مراکز میں ہونے والی مباحث اور فیصلوں کا تفصیلی احوال بیان کیا گیا ہے۔
القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو امریکی فوجیوں نے دو مئی 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ہلاک کرنے کی تفصیلات کتابوں، مضامین اور فلموں کے ذریعے متعدد بار منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ واقعہ عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی سمت کو تبدیل کر دیا۔ تاہم، اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے فورا بعد پاکستان میں اقتدار کی راہداریوں میں کیا ہو رہا تھا، اس پر بہت کم بحث ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس واقعہ نے پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں پر کس طرح اثر ڈالا۔ حال ہی میں پاکستان کے ایک تجربہ کار سیاست دان فرحت اللہ بابر کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے، جس کا نام ہے ’دی زرداری پریذیڈنسی، ناؤ اِٹ مسٹ بی ٹولڈ‘۔ فرحت اللہ بابر اُس وقت کے صدرِ پاکستان آصف علی زرداری کے ترجمان تھے۔ اس کتاب میں انھوں نے ان دنوں کے واقعات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ایک اہم تاریخی دستاویز ہے جو اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد کے حالات پر روشنی ڈالتی ہے۔ کتاب کے مطابق، دو مئی 2011 کی صبح ساڑھے چھ بجے صدر زرداری کے اے ڈی سی نے فرحت اللہ بابر کو فون کیا اور انھیں ایک اہم ملاقات کے لیے فوری طور پر ایوان صدر پہنچنے کو کہا۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ ’صدر زرداری عام طور پر دوپہر کو دفتر پہنچتے تھے۔ یہ قدرے عجیب تھا کہ مجھے اتنی صبح فون کیا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ گڑبڑ کیا اور کہاں ہو سکتی ہے۔‘ یہ فون کال ایک غیر معمولی واقعہ تھا اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے۔ فرحت اللہ بابر نے فوری طور پر صورتحال کی سنجیدگی کو محسوس کر لیا تھا۔ انھوں نے وزیر خارجہ حنا ربانی کھر اور سیکریٹری خارجہ سلمان بشیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حالات کتنے غیر یقینی تھے۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ مظہر عباس نے فون پر کہا ’بابر صاحب، میرے خیال میں امریکیوں کو پتہ چلا ہے کہ اسامہ ایبٹ آباد میں چھپا ہوا ہے۔‘ یہ خبر انتہائی حیران کن تھی اور اس سے پاکستان کے لیے ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ واشنگٹن کی جانب سے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ملی تھی، لیکن مظہر عباس کو امریکی ذرائع سے یہ خبر ملی تھی۔ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد پاکستان کے لیے کئی چیلنجز پیدا ہوئے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کی خودمختاری کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ امریکی فوجیوں نے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر ایک فوجی کارروائی کی تھی۔ اس سے پاکستان میں شدید ردعمل ہوا۔ حکومت پاکستان کو عوام کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ جائزہ لینا پڑا۔ فرحت اللہ بابر کی کتاب میں اس بات کا تفصیلی ذکر ہے کہ صدر زرداری نے اس صورتحال کو کیسے کنٹرول کیا۔ انھوں نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے اور پاکستان کی خودمختاری کا دفاع کیا۔ انھوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے گا، لیکن یہ جنگ پاکستان کی شرائط کے مطابق لڑی جائے گی۔ یہ کتاب اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد کے حالات پر ایک نئی روشنی ڈالتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دستاویز بن جاتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف سیاست دانوں اور تاریخ دانوں کے لیے مفید ہے، بلکہ عام قارئین کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس کتاب سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس مشکل وقت میں کس طرح اپنے مفادات کا دفاع کیا اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھا۔ یہ کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں اس واقعہ نے کس طرح اثر ڈالا.
