استعمال شدہ موبائل فونز پر ٹیکس میں اضافہ، 62 ماڈلز مزید مہنگے

حکومت پاکستان نے استعمال شدہ موبائل فون ز کی درآمد پر عائد ٹیکس وں میں اضافہ کردیا ہے، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں موجود 62 مختلف ماڈلز کی قیمتوں میں نمایان اضافہ ہوگیا ہے۔ یہ فیصلہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ( ایف بی آر ) کے ڈائریکٹریٹ جنرل آف کسٹمز ویلیو ایشن کی جانب سے جاری کردہ نئی کسٹمز ویلیو ایشن رولنگ کے تحت کیا گیا ہے۔ اس رولنگ کے مطابق، اب تمام درآمد ی موبائل فون ز پر نئی مقرر کردہ ویلیویشن کے حساب سے ٹیکس وصول کیے جائیں گے، جس سے صارفین کو موبائل فون خریدنے میں زیادہ رقم خرچ کرنا پڑے گی۔ نئی کسٹمز ویلیو ایشن رولنگ کا اطلاق تمام استعمال شدہ موبائل فون ز پر ہوگا۔ موبائل فون کی حالت، چاہے وہ بالکل نیا ہو یا پرانا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تاہم، یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ درآمد کیے جانے والے موبائل فون کم از کم چھ ماہ پہلے ایکٹیویٹ ہو چکے ہوں۔ درآمد کنندگان کو موبائل فون کے ایکٹیویشن کی مکمل تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ اس اقدام کا مقصد غیرقانونی طور پر درآمد کیے جانے والے موبائل فون ز کی تعداد کو کم کرنا اور سرکاری خزانے میں ٹیکس کی وصولی میں اضافہ کرنا ہے۔ پرانے موبائل فون ز کی درآمد پر لاگت میں نمایاں اضافہ ہونے کی توقع ہے، جس سے درآمد کنندگان اور صارفین دونوں متاثر ہوں گے۔ اس سے قبل موجودہ ویلیوایشن حکم نامہ منسوخ کردیا گیا ہے اور نیا رولنگ نمبر 2070 نافذ کر دیا گیا ہے۔ نئی قیمتیں مارکیٹ کے موجودہ ڈیٹا اور درآمد ی رجحانات کی بنیاد پر مقرر کی گئی ہیں۔ اس فیصلے کے بعد، مختلف معروف برانڈز کے 62 ماڈلز کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا ہے۔ اس سے موبائل فون کی مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی ہے اور صارفین میں مایوسی پائی جارہی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ٹیکس میں اضافے سے موبائل فون کی فروخت میں کمی آنے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے اور موبائل فون کی قیمتوں کو عام آدمی کی پہنچ میں رکھنے کے لیے اقدامات کرے۔ دوسری جانب، حکومت کا موقف ہے کہ یہ فیصلہ ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے اور ٹیکس کی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری تھا۔
