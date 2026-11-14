استیفلن ڈان نے دوسری بچی کی پیدائش اور پوسٹ پیرٹل کمپلیکیشن کے بارے میں بتایا
برطانوی ریپر اسٹیفن ڈان نے اپنی دوسری بچی کی پیدائش کا اعلان کیا اور پوسٹ پیرٹل پری ایکلیمپسیا جیسی خطرناک طبی کمپلیکیشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔
برطانوی ریپر اسٹیفن ڈان نے اپنی دوسری بچی کی پیدائش کا اعلان کیا اور ساتھ ہی ایک خطرناک طبی کمپلیکیشن کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ 34 سالہ فنکار نے پیل میگزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ پیدائش کے بعد پری ایکلیمپسیا کا شکار ہو گئیں۔
اسٹیفن ڈان نے بتایا کہ ان کی حالت انتہائی سنگین تھی جس کی وجہ سے انہیں چار دن تک اسپتال میں داخل رہنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاؤں اور ٹانگوں میں شدید سوجن، بلڈ پریشر میں خطرناک اضافہ، سانس لینے میں مشکلات اور پھیپھڑوں میں مائع جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔Also readپاکستان اور کویت نے توانائی اور تجارت میں شراکت داری کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا
طبی کمپلیکیشن کی تفصیلات
ریپر نے وضاحت کی کہ ان کی طبی حالت اتنی شدید ہو گئی تھی کہ انہیں اسپتال میں زیرِ علاج رہنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹروں نے بعد میں پتہ چلا کہ جس اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہی تھیں، وہاں کی وینٹی لینگ سسٹم میں موڈ کی شدید آلودگی پائی گئی۔
اس موڈ کی آلودگی نے ان کے سانس کی مشکلات میں اضافہ کیا اور ان کی صحت کو مزید نقصان پہنچایا۔ اسٹیفن نے اس پورے تجربے کو انتہائی خوفناک قرار دیا، خاص طور پر اس لحاظ سے کہ یہ ان کی زندگی کا ایک خوشگوار ترین وقت ہونا چاہیے تھا۔
مادرانہ صحت اور احتیاطی تدابیر
اسٹیفن ڈان، جو پہلے ہی 17 سالہ بیٹے جیلن کی ماں ہیں، نے اپنے تجربے کو شیئر کر کے دیگر ماؤں کو بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ نوزائیدہ بچے کو جنم دینے کے بعد بھی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔
ان کا کہنا تھا کہ پری ایکلیمپسیا پیدائش کے بعد بھی ہو سکتی ہے، جو ایک ایسا صحت کا خطرہ ہے جسے بہت سے ماؤں نے شاید مکمل طور پر نہیں سمجھا۔ انہوں نے عورتوں کو ترغیب دی کہ وہ پیدائش کے بعد ہونے والے کسی بھی خبردار کرنے والے علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
علاقے کی آلودگی کا اثر
تحقیقاتی کارروائی کے دوران سامنے آنے والی حقائق کے مطابق، ان اپارٹمنٹ میں وینٹی لینگ سسٹم میں موڈ کی موجودگی نے ان کے سانس کے نظام کو متاثر کیا۔ اس بات نے ان کی صحت کی دیکھ بھال کے عمل میں پیچیدگی پیدا کی۔
اسٹیفن نے اپنے ریکوری کے لیے شکر ادا کی اور ان کے مداحوں نے سوشل میڈیا پر انہیں دلی نیک خواہشات اور دعاؤں سے نوازا۔ مداحوں نے ان کی اس خوفناک تجربے میں دکھائی گئی ہمت اور مضبوطی کی تعریف کی ہے۔
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