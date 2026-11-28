اسحاق ڈار کی گندم درآمدی منصوبہ بندی
وزیراعظم اسحاق ڈار نے 1.5 ملین ٹن گندم کی فوری درآمد کی ہدایت کی ہے تاکہ قومی خوراک کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔
وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے گندم کی 1.5 ملین ٹن کی بڑی مقدار کی فوری درآمد کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ حکم قومی خوراک کی فراہمی کے تسلسل کو یقینی بنانے اور مارکیٹ میں ممکنہ قلت کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں چلنی والی روٹی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنا اور زراعت کے شعبے میں درپیش چیلنجز کا فوری حل نکالنا ہے۔
حکومتی حکمت عملی اور درآمدی اہمیت
اس منصوبے کے تحت 1.5 ملین ٹن گندم کی درآمد کو ایک فوری اور اہم قومی ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ وزیرِ اعظم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بین الاقوامی منڈیوں سے اس مقدار کی گندم کے حصول کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائیں۔ اس فیصلے کا بنیادی مقصد گندم کے ذخائر کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ آنے والے مہینوں میں روٹی کی قیمتوں میں اچانک اضافہ نہ ہو۔ یہ حکمت عملی کسانوں اور صارفین دونوں کے مفادات کو مدنظر رکھ کر وضع کی گئی ہے۔Also readDollar edges off 19-month high after market rout; yen softens
متعلقہ اداروں کی ذمہ داریاں اور نگرانی
وزیرِ اعظم نے متعلقہ وزرائے خزانہ اور زراعت کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ درآمدی عمل کی نگرانی خود کریں۔ انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ 1.5 ملین ٹن گندم کی خریداری کا معاہدہ جلد از جلد طے پائے اور کھال کی ادائیگی کے عمل میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ حکومت کا نگرانی کا نظام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ گندم کی کوالٹی اور مقدار کے حوالے سے کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ اس عمل کی شفافیت کو برقرار رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
کسانوں اور صنعتی حلقوں پر اثرات
اس بڑی مقدار میں گندم کی درآمد سے ملک کی بیرونی ذخائر میں اضافے کا امکان ہے جو کہ زرعی معیشت کے لیے مثبت قدم ہے۔ کسانوں کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کی پیداوار کی فروخت کے لیے مناسب بازار موجود رہے گا۔ دوسری جانب، براہِ راست روٹی بنانے والی فیکٹریوں اور تھوک بازاروں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا کیونکہ خام مال کی فراہمی یقینی بن جانی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والا استحکام معاشی طور پر پوری زنجیر کو متاثر کرے گا۔
مستقبل کی تیاریاں اور طویل مدتی اثرات
حکومت کا خیال ہے کہ یہ اقدام آنے والے چند مہینوں کے لیے گندم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت درآمدی عمل کو تیز ترین طریقے سے مکمل کیا جائے گا تاکہ موسم کے تبدیلی یا عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ سے پیدا ہونے والے خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس فیصلے سے ملک کی خوراک کی خود کفالت کی سمت میں ایک اور مضبوط قدم رکھا جائے گا۔
عوام کے لیے حتمی نتیجہ اور اعلانات
وزیرِ اعظم اسحاق ڈار کے اس اہم فیصلے سے متعلق تمام ذمہ دار اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ 1.5 ملین ٹن گندم جلد از جلد ملک میں داخل کی جائے۔ یہ اقدام نہ صرف قومی خوراک کی سلامتی کو بڑھائے گا بلکہ معیشت کو بھی غیر یقینی صورتحال سے نکالنے میں مدد دے گا۔ عوام کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ حکومت اس معاملے پر سختی سے نظر رکھے گی۔
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