اسحاق ڈار کا مارکو روبیو سے ملاقات کو خوشگوار قرار

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کو خوشگوار ماحول میں ہونے اور پاکستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی۔
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعہ کو کہا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے ساتھ ان کی ملاقات بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حق کی جنگ میں ایک بڑی فتح حاصل کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چین کے دورے کے دوران سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں کیں جس میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 ملین ڈالرز کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے چین کے دورے کے دوران تاریخی کاروبار سے کاروبار کے معاہدے طے پائے۔ ڈار نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا موقف واضح ہے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خودارادیت ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امن کا معمار ہے اور نوٹ کیا کہ مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کے سفیر اور دفتر خارجہ کے حکام موجود تھے۔ ڈار نے کہا کہ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت نے پاکستان کو ایک نئی شناخت دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوششوں سے ممکن ہوئی اور حالیہ سفارتی رابطوں نے بھی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے عوام پر پڑنے والے بوجھ پر فکر مند ہے اور وزیراعظم شہباز شریف عوام پر پڑنے والے اثرات کو کم کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے وضاحت کی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی طور پر مضبوط رہے ہیں اور موجودہ انتظامیہ کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات برقرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روبیو کے ساتھ ملاقات میں خطے کی سلامتی، اقتصادی تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کام جاری ہے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ برسوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کی ان کوششوں کو تسلیم کرے۔ نائب وزیراعظم نے چین کے دورے کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے چین کے ساتھ اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری (CPEC) کے منصوبوں میں تیزی لائی گئی ہے اور بڑی تعداد میں نئے سرمایہ کاری کے معاہدے طے پائے ہیں۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان چین سے تقریباً 20 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے جو ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے نجی شعبے کے سرمایہ کاروں کو خصوصی مراعات دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حکومت مسلسل اصلاحات کر رہی ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے ڈار نے کہا کہ پاکستان ان دونوں مسائل پر اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا اور کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور عالمی امن کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے اور خطے میں استحکام کے لیے کام کر رہا ہے۔ معاشی صورتحال پر بات کرتے ہوئے ڈار نے کہا کہ حکومت عوام پر مہنگائی کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی فراہم کر رہی ہے اور توانائی کے متبادل ذرائع پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے زرعی شعبے میں بھی اصلاحات شروع کی ہیں تاکہ غذائی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور کسانوں کو معاونت فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت بتدریج بہتر ہو رہی ہے اور عالمی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ آخر میں ڈار نے کہا کہ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی سفارت کاری کے ذریعے ایک مثبت امیج بنائی ہے اور وہ مستقبل میں بھی امن اور خوشحالی کے لیے کام کرتا رہے گا۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہوں اور قومی مفاد کو مقدم رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اور عوام کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی.
