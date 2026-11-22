اسحاق ڈار کا بین الاقوامی قانون اور سفارتی حل پر زور
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کشمیر، سندھ طاس معاہدے اور علاقائی امن کے حوالے سے پاکستان کا واضح موقف بیان کیا ہے۔
جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور باہمی اعتماد کی بحالی کے لیے سیاسی مفادات کے بجائے بین الاقوامی قوانین اور سفارتی مکالمے کو اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے کے مختلف پیچیدہ مسائل پر بات کرتے ہوئے یہ نکتہ واضح کیا کہ جنگوں، تاریخی تنازعات اور سیاسی اختلافات کے باوجود صرف باہمی احترام اور قابلِ اعتماد معاہدوں ہی دیرپا استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہی پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے، جہاں طاقت کے مظاہرے کو وقتی دباؤ کے ذریعے تو سمجھا جاتا ہے، لیکن دیرپا امن کے لیے انصاف اور معاہدوں کی پاسداری کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔
سندھ طاس معاہدے کی اہمیت اور قانونی چارہ جوئی
1960 میں طے پانے والا سندھ طاس معاہدہ دو پڑوسی ممالک کے درمیان آبی وسائل کی تقسیم اور تعاون کی ایک تاریخی مثال ہے جو جنگ اور سیاسی کشیدگی کے ادوار میں بھی قائم رہا۔ بھارت کی جانب سے اس معاہدے کی یکطرفہ معطلی یا اس کی روح کو متاثر کرنے کی کوششیں نہ صرف بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہیں بلکہ پاکستان کے معاشی اور غذائی تحفظ کے لیے سنگین خطرات بھی پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 26 کروڑ آبادی کی زندگی زراعت، بجلی کی پیداوار اور صنعتی سرگرمیوں کے ذریعے دریائی نظام سے وابستہ ہے، لہٰذا پانی کا انصافی اور مسلسل حصول عوام کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔Also readPakistan’s food industry heads to the global stage through Karachi’s 'FoodAg' 2026 expo
آبی تنازعات کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار میں تبدیل کرنے کے بجائے عالمی عدالت انصاف اور دیگر بین الاقوامی قانونی فورمز کے ذریعے ثالثی اور طے شدہ قانونی طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ عالمی نظام کا استحکام صرف قانون کی بالادستی اور معاہدوں کی حرمت پر منحصر ہے، نہ کہ کسی ریاست کی سہولت یا مرضی پر۔ اس تناظر میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات میں قانونی باہمی وفاداری کو کسی خاص مفاد کے تحت کمزور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پانی انسانی حقوق کا بنیادی اور ناگزیر وسیلہ ہے۔
کشمیر کا تاریخی تنازع اور عالمی ذمے داری
کشمیر کا مسئلہ ایک دیرینہ سرحدی اختلاف نہیں بلکہ لاکھوں انسانوں کے سیاسی حقوق، بنیادی آزادیوں اور مستقبل سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ کردیا، حالانکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں کشمیری عوام کے حق خودارادیت کو تسلیم کرتی ہیں۔ کسی یکطرفہ آئینی اقدام سے اس مسئلے کی بین الاقوامی حیثیت ختم نہیں ہوسکتی اور کشمیری عوام کی خواہشات کو نظرانداز کر کے خطے میں حقیقی امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔
عالمی برادری پر یہ ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عمل درآمد کے لیے مؤثر سفارتی کوششیں کرے اور ایسا ماحول تیار کرے جہاں کشمیری عوام کی سیاسی آواز کو بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ مقبوضہ علاقے کی آبادی کی خواہشات کو مسترد کر کے عوام کی معاشی بہتری اور علاقائی سکون کو ممکن نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا عالمی سطح پر اس حق خودارادیت کے تحفظ کے لیے مشترکہ سفارتی دباؤ کو جاری رکھنا ضروری ہے۔
پاک بھارت کشیدگی اور پہلگام واقعے کا تجزیہ
2025 میں پہلگام واقعے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی نے یہ ثابت کیا کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان معمولی اشتعال انگیزی بھی خطے کے لیے وسیع تر تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش ایک مثبت سفارتی اقدام تھا، جسے قبول کرکے حقائق کا تعین کیا جاسکتا تھا۔ تاہم، افسوسناک طور پر مذاکرات اور شفاف تحقیقات کے بجائے الزام تراشی اور جذباتی ردعمل کو ترجیح دی گئی، جو کہ قومی سلامتی کے لحاظ سے نقصان دہ ہے۔
قومی سلامتی کے معاملات میں جذبات کے مقابلے میں شواہد، شفافیت اور ذمے دارانہ طرز عمل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کو ایسی خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے جس میں عوام کی معاشی ترقی، علاقائی تجارت اور انسانی بہبود کو عسکری رقابت اور سیاسی کھیلوں پر فوقیت حاصل ہو۔ اسحاق ڈار نے اس بات کی نشاندہی کی کہ دو ایٹمی ہمسایہ ممالک کے درمیان باہمی اعتماد کی بحالی اور سفارتی راستوں کو اپنانا ہی خطے کے مستقبل کے لیے واحد مستحکم حل ہے۔
مشرق وسطیٰ اور افغانستان میں پاکستان کا کردار
مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور ایران و امریکا کے درمیان فوجی تصادم نے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی کشیدگی نے واضح کر دیا کہ طاقت کے استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل بالآخر مذاکرات کی میز پر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایران اور امریکا کے درمیان رابطوں، سعودی عرب اور امریکا کے ساتھ سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے جنگ بندی اور ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، جسے ایک ذمے دار علاقائی ہمسایے کے طور پر سراہا جاتا ہے۔
افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم جزو ہیں، جہاں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور لسانی روابط صدیوں پر محیط ہیں۔ تاہم، سرحد پار دہشت گردی اور مسلح کارروائیوں نے باہمی اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف تشدد کے لیے نہیں کیا جانا چاہیے، اور امن و استحکام کے لیے افغانستان کے ساتھ باہمی احترام، اقتصادی تعاون اور مشترکہ سلامتی کے نظام کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔
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