اسحاق ڈار کی اہم ہدایت: غلہ اور قوت خرید کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات
نائب وزرا اعظم اسحاق ڈار نے غذائی اشیاء کی سستی اور قیمتوں میں اضافے کے روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
نائب وزرا اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے صوبائی اور وفاقی حکومتی محکموں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ غلہ سمیت اہم غذائی اشیاء کو بازاریں میں سستی قیمتوں پر دستیاب رکھیں۔ انہوں نے یہ ہدایت بازاروں میں اچانک ہونے والے قیمتوں کے اضافے کے روک تھام اور عوام کو مالی بوجھ سے نجات دینے کے لیے جاری کی۔
اسحاق ڈار کی قیمتوں کے استحکام کی ہدایت
اسحاق ڈار نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا کہ حکومت غلے کی 800,000 ٹن اضافی مقدار درآمد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ اقدام ملکی ضروریات کو پورا کرنے اور قومی اسٹاک کو مضبوط بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ باہمی تعاون سے بازاروں میں قیمتی مستحکم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔Also readایسحاق دار کی یورپی یونین کے GSP پلس کے لیے ہنگامی اجلاس کی صدارت
غلہ کی بڑی مقدار کی درآمدات کا منصوبہ
اس ہائی لیول میٹنگ میں شرکت کرنے والے افسروں نے خوراک کی فراہمی اور قیمتوں کے استحکام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر بات چیت میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر ضرورت پڑے تو غلے کی مزید درآمدات کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ قومی ذخائر کافی مقدار میں موجود ہیں۔ اس منصوبے کا بنیادی مقصد عوام کو روزمرہ کی بنیادی اشیاء کی مہنگائی سے بچانا ہے۔
شہباز شریف کی ہدایات پر سختی سے عمل
اسحاق ڈار نے وفاقی اور صوبائی محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف وقت پر کارروائی کریں۔ انہوں نے خاص طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور غیر قانونی منافع خوری کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کا حکم دیا۔ یہ تمام اقدامات وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایات کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں جن میں بنیادی اشیاء کی قیمتوں کو مستقل اور سستا رکھنا شامل ہے۔
ترام اور منافع خوری کے خلاف قانونی کارروائی
میٹنگ میں خوراک کی تحفظ کے وفاقی وزیر، تجارت کے وزیر، اور خصوصی معاون طارق بزدار سمیت وزارتوں اور صوبائی محکموں کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ان افسران نے مل کر ایک حکمت عملی تیار کی جس کا مقصد مارکیٹ میں فراہمی کے سلسلے میں روکاوٹوں کو ختم کرنا ہے۔ اس حکمت عملی میں تاجر برادری کو بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ عوام کے لیے اشیاء کی سستی فراہمی کو اپنا فرض سمجھیں۔
غذائی تحفظ کے لیے اگلے مراحل
حکومت کا اب کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر محکمہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بازاروں میں طلب اور فراہمی کا توازن برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے تمام صوبوں کے محکموں کو آپس میں مربوط طریقے سے کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی بھی علاقے میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا تو فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔
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