اسحاق ڈار قاہرہ میں آر 4 وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے

نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 جون کو قاہرہ میں آر 4 وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے جس میں علاقائی امن، سلامتی اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 جون کو قاہرہ میں منعقدہ آر 4 وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس میں مصر ، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ یہ فورم علاقائی صورت حال، امن، سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کرے گا جبکہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے مواقعوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسحاق ڈار اس موقع پر مصر ی وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے ساتھ دو طرفہ مشاورت بھی کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ مصر ی صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیشرفت پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان گہرے تعلقات ہیں اور یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ آر 4 فورم کا قیام علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ اس اجلاس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملیوں پر بات چیت کی جائے گی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں۔ پاکستان اس فورم میں اپنا فعال کردار ادا کرتا ہے اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس اجلاس سے علاقائی مسائل کے حل اور اقتصادی و سیاسی تعاون میں نئے امکانات پیدا ہونے کی امید ہے.
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار 21 جون کو قاہرہ میں منعقدہ آر 4 وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس میں مصر، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ شرکت کریں گے۔ یہ فورم علاقائی صورت حال، امن، سلامتی اور استحکام پر تبادلہ خیال کرے گا جبکہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور علاقائی شراکت داری کو مضبوط بنانے کے مواقعوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسحاق ڈار اس موقع پر مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کے ساتھ دو طرفہ مشاورت بھی کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیشرفت پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور مصر کے درمیان گہرے تعلقات ہیں اور یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ آر 4 فورم کا قیام علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ اس اجلاس میں خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملیوں پر بات چیت کی جائے گی، خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں۔ پاکستان اس فورم میں اپنا فعال کردار ادا کرتا ہے اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اس اجلاس سے علاقائی مسائل کے حل اور اقتصادی و سیاسی تعاون میں نئے امکانات پیدا ہونے کی امید ہے
اسحاق ڈار آر 4 قاہرہ مصر علاقائی امن
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