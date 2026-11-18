اسحاق ڈار کی آئی آر سی اور یو این امیدوار سے ملاقات، عالمی تعاون پر بحث
نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے چیف اور یو این سیکرٹری جنرل امیدوار سے ملاقاتیں کیں تاکہ انسانی و تعاون کے امور پر بات چیت کی جا سکے۔
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کی شام کو انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈیوڈ میلیبینڈ کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے امیدوار لانا نسیبہ کے ساتھ بھی ایک علیحدہ اجلاس میں شرکت کی۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد انسانی وفاق کے تعاون کو فروغ دینا اور پاکستان کی باہمی تعاون پر قائم رہنے والی پابندی کو واضح کرنا تھا۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے اس سلسلے میں تازہ ترین تفصیلات شائع کیں۔
آئی آر سی کے منصوبوں اور پاکستان کی شراکت
خارجہ دفتر کے ترجمان ساجد حیدر خان کے مطابق، ڈیوڈ میلیبینڈ نے ملاقات کے دوران پاکستان میں جاری سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ نائب وزیراعظم نے پاکستان اور انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے درمیان لمبے عرصے سے قائم شراکت داری کی تعریف کی۔ انہوں نے اس تنظیم کی جانب سے انسانی امداد، بحالی، اور مقامی برادریوں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے کاموں کو سراہا۔Also readناسا کی وویجر 1 خلائی جہاز نے ایک روشنی کے دن کا فاصلہ طے کر لیا
اس موقع پر اسحاق ڈار نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کو نمٹنے اور انسانی ہنگامی صورت حال کا جواب دینے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عالمی مسائل کا حل نکالنے کے لیے مسلسل ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ دونوں فریقین نے خطے اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے نئے واقعات، انسانی صورتحال، اور امدادی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
لانا نسیبہ سے ملاقات اور یو این کا کردار
لانا نسیبہ کے ساتھ دوسری ملاقات میں اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کو عالمی امور میں اپنے طویل عرصے سے جاری تعاون کی تصدیق کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے اصولوں اور مقاصد کی پاسداری کے لیے پاکستان کی پابندی کو دوبارہ واضح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی قانون اور بین الاقوامی معاہدات کا احترام کرنا انتہائی ضروری ہے۔
وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی نفاذ پر خاص توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خاص طور پر فلسطین اور کشمیر کے تنازعات سے متعلق قراردادوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ آئندہ سیکرٹری جنرل تنظیم کے تین بنیادی ستونوں یعنی بین الاقوامی امن اور سلامتی، ترقی، اور انسانی حقوق کے لیے ایک متوازن اور مؤثر طریقہ کار اپنائیں گے۔
عالمی چیلنجز اور مستقبل کی سمت
اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے کردار کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نیا قیادت عالمی مسائل کا حل نکالنے میں متوازن نقطہ نظر اپنائے گی۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف باہمی تعاون ہی ایسے عالمی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے موثر طریقہ ہے۔
مقامی برادریوں کے لیے انسانی امداد
پاکستان میں انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کے کاموں کو سراہتے ہوئے اسحاق ڈار نے اس بات کی تصدیق کی کہ مقامی برادریوں کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ترقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانی ہنگامی صورت حال کا جواب دینے کے لیے بین الاقوامی تعاون ایک لازمی عنصر ہے۔
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