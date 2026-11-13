اسحاق ڈار کی پی این ایس سی اصلاحات: بین الاقوامی مستشار کی تعیناتی کا فیصلہ
ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی صدارت میں اجلاس، پی این ایس سی کی اصلاحات اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق کامیابی کے لیے نئی حکمت عملی طے پائی۔
ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ سینٹر اسحاق ڈار نے جمعہ کو اسلام آباد میں پاکستان نیشنل شیپنگ کارپوریشن ( پی این ایس سی) کی بازنویسی اور اصلاحات کے اجلاس کی صدارت کی، جہاں انہوں نے عہد کیا کہ ملک کی بحری کمپنی کو عالمی معیارات اور پیشہ ورانہ اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا تاکہ تجارتی منافع اور قومی معاشی مفادات کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔
پی این ایس سی اصلاحات کی بنیادی تفصیلات
اس اجلاس میں مرکزی بحث کا محور پی این ایس سی کو ایک مقابلے کی صلاحیت رکھنے والی، تجارتی لحاظ سے پائیدار اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ بحری ادارے میں تبدیل کرنا تھا، جس کے لیے وزیر خارجہ نے واضح ہدایات جاری کیں کہ متعلقہ اتھارٹیز عالمی سطح کے شپنگ اور مالیاتی مستشاروں کو ملائیں تاکہ مستقبل کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک جامع نقشہ راستہ تیار کیا جا سکے۔Also readPfizer Stops Premarin Menopause Sales in Canada
اسحاق ڈار نے اس بات پر زور دیا کہ اصلاحات کا عمل محض انتظامی تبدیلیوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ عالمی سطح کے معیارات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے، جن کا مقصد پاکستان کی بحری تجارتی لاجسٹکس کو مضبوط بنانا، کاروباری ریٹرنز میں اضافہ کرنا اور قومی معاشی مفادات کی مکمل حفاظت یقینی بنانا ہے۔
ذمہ دار عہدیداران اور مقابلہ نگار نظریات
اجلاس میں وفاقی وزیر برائے بحری امور طارق بجا، منسٹری برائے بحری امور کے سیکرٹری، اور متعلقہ وزارتوں اور محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی، جنہوں نے آپریشنل 효율یت میں بہتری اور کارپوریٹ گورننس کے لیے بین الاقوامی بہترین طریقہ کار اپنانے کے تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔
شرکاء نے یہ احساس کرایا کہ پی این ایس سی کو موجودہ چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے، جس میں شفافیت، ذمہ داری، اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے تاکہ یہ ادارہ سرکاری بوجھ کے بجائے تجارتی لحاظ سے فائدہ مند ثابت ہو سکے اور عالمی مارکیٹ میں اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔
حقیقی اثرات اور مستقبل کی منصوبہ بندی
نئی حکمت عملی کا براہ راست اثر پاکستان کی درآمدات اور برآمدات پر پڑے گا کیونکہ موثر بحری لاجسٹکس سے تجارتی لاگت میں کمی متوقع ہے، جس سے مقامی مصنوعات عالمی منڈیوں میں زیادہ مسابقتی بن جائیں گی اور پی این ایس سی کے ذریعے ملک کے لیے غیر ملکی کرنسی کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ جلد از جلد عالمی مستشاروں کو کام پر لگایا جائے تاکہ اصلاحات کا عمل تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے، کیونکہ یہ فیصلہ قومی معیشت کی مضبوطی اور بحری راستوں کے ذریعے اقتصادی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
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