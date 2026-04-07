اسحاق ڈار کے اہم سفارتی رابطے: سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو

نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار نے مشرقِ وسطیٰ کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے۔ خطے میں امن و استحکام اور باہمی تعلقات کو فروغ دینے پر گفتگو۔
اسحاق ڈار ، جو کہ نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ بھی ہیں، نے مشرقِ وسطیٰ اور خطے میں رونما ہونے والی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پیشِ نظر اہم سفارتی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے سعودی عرب ، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک رابطے کیے۔ وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیرِ خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ میں امن و استحکام
کی کوششوں کو جاری رکھنے اور باہمی مشاورت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر، اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے سفارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں حالیہ کشیدگی کی فضا بنی ہوئی ہے، اور پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ \مزید برآں، محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیرِ خارجہ بدر عبدالعاطی سے بھی ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس گفتگو میں دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی اور خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو مزید موثر بنانے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ، ترکیہ کے وزیرِ خارجہ حاقان فیدان سے بھی ایک اہم رابطہ ہوا، جس میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ یہ بات اہم ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے خطے میں امن و استحکام کا خواہاں رہا ہے اور اس سلسلے میں اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ تمام مسائل کو مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے اور کسی بھی قسم کی کشیدگی سے گریز کرنا چاہیے۔\اس کے علاوہ، پاکستان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کی ہے۔ یہ ایک اہم اقدام ہے جو خطے میں تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب، وزیراعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کو ایک ناقابلِ معافی جرم قرار دیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اقدام مہنگائی پر قابو پانے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
