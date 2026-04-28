اسحاق ڈار اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی ٹیلی فون پر گفتگو، علاقائی صورتحال اور سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال

پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔
پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال اور اسلام آباد کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر پاکستان کی سفارتی ذرائع کے ذریعے مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر گہری توجہ مرکوز کی گئی۔ اس گفتگو کے دوران، اقوام متحدہ کے سربراہ نے پاکستان کی تعمیری شرکت اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ دینے میں اس کے مسلسل کردار کی تعریف کی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو امن اور استحکام برقرار رکھنے میں اہم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل گوتیرس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم رہا ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ سفارتی اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کے حل کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کو بھی مثبت رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کشمیر کے تنازعے پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ مسئلہ خطے میں امن و استحکام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اس مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ سیکریٹری جنرل نے پاکستان کی تشویش کو سنجیدگی سے لیا اور یقین دلایا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے تنازعے کے حل کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ اقوام متحدہ نے اپنے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستان کی علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور پائیدار امن کو فروغ دینے کے مقصد سے جاری سفارتی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بھی اظہارِ ہمدردی کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کو اقتصادی بحالی کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا۔ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل گوتیرس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی اقوام متحدہ کے مقاصد کے لیے کام کرتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یہ گفتگو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے دور کی شروعات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے.
پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتیرس سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال اور اسلام آباد کی جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے اہم علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر پاکستان کی سفارتی ذرائع کے ذریعے مذاکرات اور استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر گہری توجہ مرکوز کی گئی۔ اس گفتگو کے دوران، اقوام متحدہ کے سربراہ نے پاکستان کی تعمیری شرکت اور علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کو فروغ دینے میں اس کے مسلسل کردار کی تعریف کی۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بین الاقوامی برادری نے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو امن اور استحکام برقرار رکھنے میں اہم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل گوتیرس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم نکات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم رہا ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ممکنہ سفارتی اقدامات کر رہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی اور کہا کہ پاکستان مذاکرات کے ذریعے تمام تنازعات کے حل کے لیے تیار ہے، لیکن بھارت کو بھی مثبت رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کشمیر کے تنازعے پر بھی بات کی اور کہا کہ یہ مسئلہ خطے میں امن و استحکام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے اس مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا۔ سیکریٹری جنرل نے پاکستان کی تشویش کو سنجیدگی سے لیا اور یقین دلایا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے تنازعے کے حل کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گی۔ اقوام متحدہ نے اپنے موقف کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستان کی علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور پائیدار امن کو فروغ دینے کے مقصد سے جاری سفارتی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ سیکریٹری جنرل نے کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر بھی اظہارِ ہمدردی کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان کو اقتصادی بحالی کے لیے ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا۔ اسحاق ڈار نے سیکریٹری جنرل گوتیرس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہی اقوام متحدہ کے مقاصد کے لیے کام کرتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتا رہے گا۔ یہ گفتگو دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے دور کی شروعات کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی جانب سے علاقائی امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے، جو کہ ملک کے لیے ایک مثبت پیشرفت ہے
