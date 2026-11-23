اسحاق دار اور پرتگیزی وزیر اعظم کی ملاقات، سفارتی تعلقات میں اضافے کا اتفاق
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق دار اور پرتگال کے وزیر اعظم پاولو رینگل نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے 77 سالہ سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا۔
پاکستان کے ڈپٹی پریمئر اور وزیر خارجہ سینٹر محمد اسحاق دار نے پرتگال کے سٹیٹ مینسٹر برائے خارجہ امور پاولو رینگل سے اسلام آباد میں اہم دو طرفہ ملاقات کی۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان قائم رشتوں کو مزید مضبوط بنانا اور خطے کی صورتحال پر بات چیت کرنا تھا۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہوئے باہمی تعاون کے نئے راستے کھولنے پر اتفاق کیا۔
77 سالہ سفارتی رشتوں کا جشن اور مضبوطی
پاکستان اور پرتگال کے درمیان سفارتی تعلقات کی گزشتہ 77 سال سے زائد عرصے سے موجودگی دونوں ممالک کے درمیان تاریخی رشتوں کی گواہ ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ اسحاق دار نے اس طویل تاریخ کو یاد کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ دوستانہ ماحول کی تعریف کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ رشتے صرف رسمی نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی مضبوط ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ تعلقات کو مزید فروغ دینا دونوں ممالک کے باہمی مفادات میں ہے۔Also readدنیا میں چکن تکہ مصالحہ متعارف کرانیوالے شیف علی احمد اسلم انتقال کر گئے
سفارتی اور پارلیمانی تبادلے کا اہم کردار
وزیر خارجہ اسحاق دار نے سفارتی مصروفیات، پارلیمانی تبادلے اور باہمی مشوروں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے موجودہ دو طرفہ میکانزم کے ذریعے باقاعدہ رابطوں کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ پرتگال کے وفد نے بھی پاکستان کے ساتھ اپنے عہد کو دہراتے ہوئے کہا کہ وہ باہمی تعلقات کو اگلے سطح تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے دونوں فریقین نے تعلیمی، ثقافتی اور معاشی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کرنے کا بھی اشارہ دیا۔
پرتگالی کمیونٹی کا مثبت کردار اور یو این سپورٹ
پرتگال کے وزیر خارجہ پاولو رینگل نے پاکستان کو یو این میں دیے گئے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے پرتگال میں مقیم پاکستانی ڈائسپورا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان بہتری کے لیے اہم پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پرتگالی حکومت اپنے ہاں مقیم پاکستانی شہریوں کے حقوق اور ان کے شراکت داری کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔
خطے میں امن کے لیے ملٹilaterل تعاون کی ضرورت
دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پرتگال کے وزیر خارجہ نے پاکستان کو خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اس کے تعمیری کردار پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر مؤثر ملٹilaterلزم ہی ایسے چیلنجز کا حل ہے۔ دونوں فریقین نے سفارتکاری، مکالمے اور عالمی اداروں میں باہمی ہم آہنگی کو عالمی مسائل کے حل کے لیے واحد راستہ قرار دیا۔
یو این اور یو ایف ڈھانچے میں مشترکہ کوششیں
اس ملاقات کے دوران دونوں ممالک کی وزارتوں نے یو این اور یورپی یونین کے فریم ورک کے اندر اپنے باہمی تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اس حوالے سے دونوں رہنماؤں نے مستقبل قریب میں ہونے والے مختلف اجلاسوں میں اپنی سفارتی ٹیموں کو ہم آہنگ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ اقدامات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ پاکستان اور پرتگال نے عالمی سطح پر اپنی آواز کو ایک مربوط انداز میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔
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