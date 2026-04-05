اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے میں امن و استحکام پر زور

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں خطے میں امن و استحکام اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ، حالیہ واقعات اور اہم خبروں کا جائزہ۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان السعود سے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا گیا اور کشیدگی کو کم کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتگو کی اور قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ رابطہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب خطے میں مختلف
سیاسی اور سلامتی سے متعلق چیلنجز موجود ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں امن اور استحکام کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں وزراء نے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی زور دیا۔ اس کے علاوہ، خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے اور بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر بھی اتفاق کیا گیا۔\اس کے علاوہ، اسحاق ڈار اور فیصل بن فرحان السعود کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مختلف علاقائی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء نے خطے میں امن و سلامتی کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مختلف بحرانوں کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا۔ اس کے علاوہ، دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے، تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے پر بھی زور دیا۔ یہ ملاقات دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ مستقبل میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں گے تاکہ علاقائی معاملات پر مشاورت جاری رکھی جا سکے۔ اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران، دونوں وزراء نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ یہ ملاقات خطے میں امن اور استحکام کے لیے ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اور اس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔\اس کے علاوہ، اس خبر میں دیگر اہم واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پاکستان میں رونما ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ، بلوچستان میں مارکیٹیں اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی میئر کراچی نے ناردرن بائی پاس پر مویشی منڈی کا افتتاح کیا، جو شہر کے شہریوں کے لیے ایک اہم سہولت ہے۔ کراچی میں میٹرک امتحانات کا منگل سے آغاز ہونا تھا، لیکن ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم رہ جانے کی وجہ سے یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ، پی ٹی آئی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا، جس میں خواتین سمیت درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تمام واقعات پاکستان میں رونما ہونے والے اہم واقعات ہیں جو ملکی صورتحال پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ان خبروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان مختلف مسائل سے دوچار ہے، جن میں سیاسی کشیدگی، معاشی چیلنجز اور سماجی مسائل شامل ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت ان مسائل کو حل کرنے کے لیے موثر اقدامات کرے تاکہ ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے
