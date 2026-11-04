اسحاق دار کی وینزویلا کے نئے سفارتی وزیر اولیور بلانکو کو مبارکباد
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق دار نے وینزویلا کے نئے سفارتی وزیر اولیور بلانکو کو ان کی تقرری پر مبارکباد دی ہے اور دو ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق دار نے بدھ کی تاریخ میں وینزویلا کے نئے سفارتی امور اور بین الاقوامی تجارت کے وزیر اولیور بلانکو کو ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ خبر کے مطابق 24 نیوز ایچ ڈی چینل نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان کی جانب سے کی گئی یہ مبارکباد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی رشتوں کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
تفصیلی پیغام اور باہمی تعاون کا عہد
وزیر خارجہ اسحاق دار نے ایک پیغام میں اولیور بلانکو کو پاکستان وینزویلا کے سفارتی تعلقات اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے قریبی تعاون کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ نئے وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر کام کرنے سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے اور باہمی تعاون کے نئے پہلو کھلیں گے۔Also readامریکہ میں وسط مدتی انتخابات کے نتائج کا اعلان، ڈیموکریٹس کو کامیابی کا امکان
وینزویلا کی جانب سے جوابی تحفظات
ولانویریلا کے وزیر خارجہ اولیور بلانکو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسحاق دار کے پیغام کا فوری جواب دیتے ہوئے ان کے خیر مقدم اور نیک خواہشات کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون کے خواہاں ہیں تاکہ دونوں عوام کے باہمی مفاد میں سفارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جا سکیں۔
سفارتی راستے اور مستقبل کے اقدامات
اس سفارتی تبادلے سے یہ واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ پاکستان وینزویلا کے درمیان باہمی سفارتی تبادلوں کو اہمیت دیتے ہوئے اقتصادی اور سیاسی تعاون کے نئے مواقع تلاش کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اپنے اپنے ملکوں کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جو طویل المدتی دوستی کو فروغ دیں گے۔
بین الاقوامی سفارتکاری میں نئی جہت
اس موقع پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے مختلف ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی رشتوں کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وینزویلا بھی اپنے خارجہ تعلقات میں وسعت لانے اور نئے شرکاء کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں مصروف عمل ہے۔
دونوں وزراء کے اس باہمی پیغامات کا تبادلہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفارتی کانٹیکٹس کو برقرار رکھنا اور نئے سفارتی عہدیداروں کے ساتھ مثبت رویہ اپنانا عالمی تعلقات کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔
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