اسحاق ڈار کی کرغزستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو

ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کرغزستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
پاکستان کے ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے بدھ کے روز کرغزستان کے وزیر خارجہ جینبیک کلوبایف اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور کرغزستان کے درمیان مضبوط تعلقات کی تصدیق کی۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے، کرغزستان کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کے اقدامات اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مکالمات اور سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ دونوں فریقوں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ قبل ازیں، ڈپٹی وزیراعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے بدھ کے روز ترکی کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس دوران، دونوں رہنماؤں نے تازہ ترین علاقائی پیشرفتوں پر تبادلہ خیال کیا اور تنازعات کے پر امن حل کے لیے مکالمات اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈپٹی وزیراعظم نے گزشتہ ہفتے انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے دوران وزیراعظم اور پاکستانی وفد پر ترکی کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے فورم کے موقع پر منعقد ہونے والی R-4 کی تیسری میٹنگ کی میزبانی کرنے پر ترکی کے وزیر خارجہ کا بھی شکریہ ادا کیا، جس میں انہوں نے ترکی ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ شرکت کی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ترکی کے ساتھ پاکستان کے گہرے اور تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی، اور ان تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی تعلقات دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں۔ انہوں نے ترکی کے وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پُرتعلق گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اسحاق ڈار نے خاص طور پر R-4 میٹنگ کے انعقاد کو علاقائی تعاون کے لیے ترکی کے عزم کا ثبوت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی امن اور استحکام کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کرغزستان کے ساتھ بات چیت میں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور کرغزستان کے درمیان اقتصادی، ثقافتی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کرغزستان کے طلباء کے لیے پاکستان میں تعلیمی مواقع فراہم کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کرغزستان کے وزیر خارجہ کو جلد ہی پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے مثبت ردعمل دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کرغزستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے جانے کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تمام شعبوں میں پیشرفت کے لیے کام کرے گا۔ انہوں نے کرغزستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعاون کی بھی تعریف کی۔ اسحاق ڈار نے دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ تبادلوں اور اعلیٰ سطحی دوروں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تبادلے دونوں ممالک کے رہنماؤں کو ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے ترکی اور کرغزستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو علاقائی تعاون اور استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی مسائل کے حل کے لیے مکالمات اور سفارتکاری کے ذریعے حل نکالنے کے لیے پرعزم ہے اور اس سلسلے میں ترکی اور کرغزستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے یقین ظاہر کیا کہ ان رابطوں سے پاکستان کے علاقائی اور بین الاقوامی تعاون کو مزید تقویت ملے گی.
