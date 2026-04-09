اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ: امن، جنگ بندی اور تعاون پر گفتگو

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں خطے کی صورتحال، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور باہمی تعاون کو بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ اس دوران پاکستان کی جانب سے امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
اسحاق ڈار ، جو کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بھی ہیں، نے کویت کے وزیر خارجہ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے حصول کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ گفتگو کے دوران، کویتی وزیر خارجہ نے ابتدائی جنگ بندی کے اقدام کا خیرمقدم کیا اور اس سلسلے میں پاکستان کی کوششوں
کو سراہا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ کویت اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جن میں کویت کو متاثر کرنے والے بعض واقعات اور لبنان میں ہونے والی سنگین خلاف ورزیاں بھی شامل تھیں۔\اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران، دونوں وزرائے خارجہ اس بات پر متفق ہوئے کہ خطے میں استحکام اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جنگ بندی کی مکمل پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ، اسحاق ڈار نے عراق میں کویتی سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت کی اور اس میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔
