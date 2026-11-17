اسحاق ڈار کا اعلان: ایران سے پیغام بھیجا، علاقائی سلامتی کا نظام بنائیں گے
نائب وزيراعظم اسحاق ڈار نے افغانستان سے تنازعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ پاک نے امریکہ کو ایران سے پیغام بھیج دیا۔
نائب وزیراعظم اور خارجہ وزیر اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم ( ECO) کے اجلاس کے بعد منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے ایران کی طرف سے امریکہ کو ایک پیغام بھیج دیا ہے اور اب واشنگٹن سے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ اس موقع پر اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پاکستان بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ سفارتی رابطوں پر قائم ہے۔
ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطے
اسحاق ڈار نے بتایا کہ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی پابندی رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پابندیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گی اور اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو جائیں گی۔ انہوں نے 'اسلام آباد سمجھوتے' کے نفاذ کے لیے پاکستان کی مستقل عزم کا اعادہ کیا۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
افغانستان اور دہشت گردی سے متعلق سخت موقف
خارجہ وزیر نے افغانستان کے حوالے سے اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا کسی بھی مسئلہ کو افغان عوام کے ساتھ نہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو خطریٰ قرار دیتے ہوئے وضاحت کی کہ افغان سرزمیں کا استعمال پاکستان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔
انہوں نے بتایا کہ اپریل 2025 میں پاکستانی وفد نے افغانستان کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے افغان حکام سے سکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی مذاکرات کیے تھے۔ ترکی، سعودی عرب اور چین کی جانب سے کیے گئے سفارتی کوششوں کے باوجود مطلوبہ نتائج نہ مل پانے کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔
انسانیت دوستانہ امداد اور بجلی کے منصوبے
اس دوران اسحاق ڈار نے یہ بھی اطلاعات دی ہیں کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی درخواست پر افغانستان کو ایک ہزار کنٹینرز پر مشتمل انسانی امداد بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جاری سیکیورٹی صورتحال کے باوجود پاکستان انسانی امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔
اس سلسلے میں 'کاسا-1000' بجلی کے ٹرانسمیشن پروجیکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد اس منصوبے کے مالی حمایت معطل کر دی گئی تھی۔ پاکستان اس پروجیکٹ کے لیے اپنے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ علاقائی اقتصادی یکجہتی کو مضبوط بنایا جا سکے۔
ECO ایجنڈا اور علاقائی سلامتی کا نظام
اسحاق ڈار نے علاقائی سلامتی کے لیے ایک نئے سکیورٹی آرکیٹیکچر کے قیام کی بھی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو علاقائی یکجہتی کو مضبوط بنانے کا ایک اہم قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدہ اقوام متحدہ کی چارٹر کے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔
انہوں نے بتایا کہ اقتصادی تعاون تنظیم کے ارکان ممالک نے '2035 تک اقتصادی تعاون کے لیے حکمت عملی' اور 'اسلام آباد ڈیکلریشن' کو منظور کیا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان نے دوسال کے دور کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کی سربراہی سنبھالی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کا چیرمین شپ کا موضوع 'مضبوط یوکو کی بحالی' رہے گا۔
افغانستان کے اجلاس میں نہ ہونے کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ اس کے ارکانیت معطل ہے۔ پچھلے جمہوری حکومت کو ہی تنظیم کا باقاعدہ رکن مانا جاتا ہے۔ لہذا موجودہ انتظامیہ کو مدعو نہیں کیا جا سکا۔ اسحاق ڈار نے قازقستان کی 2025 میں سرگرمیوں کی میزبانی کا شکریہ ادا کیا اور ایران کی 2027 میں سربراہی اجلاس کی میزبانی کا بھی خیرمقدم کیا۔
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