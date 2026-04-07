اسحاق ڈار کے اہم سفارتی رابطے: مشرقِ وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر مشاورت

نائب وزیرِ اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلیفونک گفتگو کی، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان مشرقِ وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے کوشاں ہے۔
اسحاق ڈار ، جو کہ نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ ہیں، نے مشرقِ وسطیٰ اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیشِ نظر اہم سفارتی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، اسحاق ڈار اور سعودی وزیرِ خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے مسلسل رابطے میں رہنے اور مشاورت جاری
رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر اسحاق ڈار نے خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے سفارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیا جائے۔\اس کے علاوہ، اسحاق ڈار نے مصر کے وزیرِ خارجہ بدر عبدالعاطی کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ اس کے بعد، ترک وزیرِ خارجہ حاقان فیدان سے بھی ایک اہم رابطہ ہوا، جس میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ یہ تمام رابطے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی پائی جاتی ہے اور خطے کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ پاکستان اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اپنے سفارتی چینلز کے ذریعے خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں آبنائے ہرمز کو کھولنے کی حمایت کی ہے۔ اسی طرح وزیرِ اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کو ایک ناقابلِ معافی جرم قرار دیا ہے اور اس میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی ایسے اقدام کی مخالفت کرتا ہے جو خطے کی صورتحال کو مزید خراب کرے۔ \پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مقصد ہمیشہ سے خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینا رہا ہے۔ پاکستان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ ان سفارتی رابطوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ مشرقِ وسطیٰ میں امن قائم رہے اور خطے کے ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے کیے جانے والے یہ رابطے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان خطے کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان رابطوں سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی اور خطے میں امن و سلامتی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے عالمی قوانین اور اصولوں کا احترام کرتا ہے اور تمام ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے
