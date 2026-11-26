اسحاق ڈار کا کویتی اور ایرانی سفارتی سربراہوں سے اہم ملاقات
پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کویتی اور ایرانی ہم منصبوں سے فون پر بات کی۔ انہوں نے سفارتی راہوں پر زور دیا اور علاقائی امن کے لیے بات چیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے جمعہ کی شام کو دو اہم سفارتی ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے کویت اور ایران کے وزرائے خارجہ سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے بات چیت اور سفارتی مذاکرات کو تنازعات کے حل اور علاقائی دیرپا امن کے حصول کے لیے بنیادی ذریعہ قرار دیا۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تعمیری کردار ادا کرنا اور خطے میں مستحکم ماحول قائم رکھنا ہے۔
کویتی وزیر خارجہ سے تعلقات کا جائزہ
اسحاق ڈار نے کویت کے وزیر خارجہ شیخ جرّاح جابر الاحمد الصباح کے ساتھ فون پر بات کی۔ اس رابطے کا بنیادی مقصد پاکستان اور کویت کے درمیان باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کے نئے طریقوں پر غور کرنا تھا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے متفقہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان موجود قربت اور بھائی چارے والے رشتوں کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا۔Also readلیمو پانی سے وزن کم ہونے کے دعوے کی سائنسی حقیقت
اس بات چیت میں پاکستانی کمیونٹی کی خوشحالی اور دیاسپورا کے تحفظ بھی اہم نکات میں شامل تھے۔ دونوں فریقوں نے کویت میں مقیم پاکستانی شہریوں کی بھلائی یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ سفارتی راستے ہی فرقوں کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن لانے کا واحد عملی اور موثر ذریعہ ہیں۔
ایرانی سفارتکاری اورECO سربراہی اجلاس
اسحاق ڈار کا ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ بھی اہم رابطہ ہوا۔ اس ملاقات کا مرکزی موضوع دونوں ممالک کے درمیان ملٹی لیٹرل فورمز پر باہمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے مختلف بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر مشترکہ کوششوں کو بڑھانے کے مواقع پر تفصیل سے بات کی۔
اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کو 18ویں اقتصادی تعاون تنظیم (ECO) کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ تاریخی اجلاس تہران میں 3 اور 4 دسمبر کو منعقد ہونے والا ہے۔ دونوں فریقوں نے خطے کی وسیع تر صورتحال اور جاری امن و امان کی کوششوں پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔
علاقائی امن اور دیپلومیسی کا کردار
دونوں ملاقاتوں میں مشترکہ طور پر خطے کی موجودہ صورتحال اور امن و امان کے حالیہ تجربات کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے زور دیا کہ عسکری یا دیگر سخت اقدامات کے برعکس، سفارتی مذاکرات ہی وہ واحد راستہ ہے جو خطے کو مستحکم کر سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کو ترجیح دی جانی چاہیے۔
یہ سفارتی اقدامات پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اعتدال اور تعمیری کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ کویت کے ساتھ تیل اور ایندھن کے شعبے میں تعاون کو جاری رکھنا اور ایران کے ساتھ اقتصادی ربط کو مضبوط بنانا پاکستان کے لیے حیاتیاتی اہمیت رکھتے ہیں۔
آئندہ اقدامات اور مستقبل کے نقشے
آئندہ چند ہفتوں میں تہران میں منعقد ہونے والا ECO سربراہی اجلاس دونوں ممالک کے درمیان معاشی ربط کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی ٹیم تہران میں ہوئے اس اجلاس میں اقتصادی شراکت داری کو بڑھانے کے لیے نئے معاہدوں کی تیاری کر رہی ہے۔
اسی دوران، کویت میں مقیم پاکستانی ورکرز کی حقوق کے تحفظ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان نئے پروٹوکولز پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار کی سفارتی کوششیں خطے میں تناؤ میں کمی اور دیرپا امن کے قیام کے لیے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at SAMAATV
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics