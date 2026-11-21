اسحاق ڈار کا امریکہ ایران مذاکرات اور پاکستانی سفارتی کردار پر زور
ڈپٹی پریمียร์ اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان باہمی مذاکرات، علاقائی سلامتی اور پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی پر تفصیلی جائزہ پیش کیا۔
پاکستان کے ڈپٹی پریمیر اور وفاقی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیرون ملک پالیسی میں خود مختاری اور ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی کوششوں کی دوبارہ تاکید کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بلاک پالیٹکس اور یکجہتی کی پالیسیاں موجودہ عالمی چیلنجز کا مؤثر حل نہیں بن سکتیں۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ پاکستان کا موقف واضح اور آزادانہ ہے، اور وہ بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کے لیے ملٹیلیٹیرلزم کو لازمی سمجھتا ہے۔
امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی کردار
اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے تاریخی براہ راست مذاکرات میں پاکستان کی کلیدی भूमیکا کو اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بات چیت چار دہائیوں بعد اسلام آباد میں ممکن ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ طویل مذاکرات تقریباً چالیس گھنٹے تک جاری رہے جس میں دونوں فریقین کے درمیان تفہیم کے عمل کو آگے بڑھایا گیا۔ ڈپٹی پریمیر نے یاد دلاتے ہوئے کہا کہ امریکی اور ایرانی صدر نے جون کی 18 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک میموری آف انڈر سٹینڈنگ (MoU) پر دستخط کیے تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف اس تاریخی معاہدے کی دستخطی تقریب میں گواہ کے طور پر موجود تھے۔Also readOGDCL, Baker Hughes partner to boost oil and gas output
علاقائی تناؤ اور سفارتی کوششیں
اسحاق ڈار نے فبروری کی 28 تاریخ کو اسرائیل کے ایران پر حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اور ایران سے زخمی برداشت کی اپیل کی۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے فوری بعد ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا گیا تھا تاکہ علاقائی تناؤ میں اضافے سے بچا جا سکے۔ پاکستان نے واضح پیغام دیا تھا کہ خلیجی اور دیگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ ڈپٹی پریمیر کا کہنا تھا کہ امریکی اور ایرانی افواج کے درمیان چلنے والے تنازعات میں تیسرے فریق کی مداخلت کے بجائے بات چیت ہی واحد حل ہے۔
بحیرہ عرب اور عالمی معیشت پر اثرات
اسحاق ڈار نے عالمی معیشت کے لیے بحری راستوں کی مسلسل نقل و حمل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر توانائی کی سپلائی چین میں مزید خلل پیدا ہوا تو عالمی مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی پریمیر نے پاکستانی حکومت کے اس قدم کی تعریف کی جس میں کم آمدنی والے گروپس کو ایندھن کی سپب سبسڈی فراہم کر کے عوام پر بوجھ کم کیا گیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بحران کے اس دور میں ملکی عوام کی معاشی حفاظت یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
نئی علاقائی سیکیورٹی آرکیٹیکچر
پاکستان نے علاقائی استحکام کے لیے نئی سیکیورٹی تنظیم کا قیام عمل میں لایا ہے جس میں سعودی عرب، ترکی اور مصر شامل ہیں۔ اسفورم کو اب ایف فور (E4) کہا جاتا ہے جس میں یورپی ممالک کی شمولیت بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ دسمبر میں جرمنی میں اس فورم کی اہم میٹنگ کا انعقاد متوقع ہے۔ ماکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ کسی خاص ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ علاقائی امن کا ضامن ہے۔
چین اور امریکہ کے ساتھ متوازن تعلق
ڈپٹی پریمیر اسحاق ڈار نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی روایتی حکمت عملی پارٹنر چین کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی فعال تعلق برقرار رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن اور بیلجنگ کے ساتھ متوازن اور خود مختار روابط پاکستان کی معاشی ترقی اور علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہیں۔ اسحاق ڈار نے حتمی طور پر یہ بات کہی کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششوں میں مسلسل مصروف ہے تاکہ جون کے معاہدے کے اصولوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے۔
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