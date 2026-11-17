اسحق ڈار کا ای سی او ممالک سے مشترکہ کارروائی کا مطالبہ
ایگزیکٹو ڈائریکٹر جنرل ای سی او نے علاقائی تعاون اور مشترکہ چیلنجز کے حل کے لیے ای سی او ممالک سے فوری تعاون کی اپیل کی ہے۔
نائب وزیر اعظم اور خارجہ امور کے وزیر اسحق ڈار نے اقتصادی تعاون تنظیم ( ای سی او) کے رکن ممالک سے شدید اپیل کی ہے کہ وہ مشترکہ خطے کے درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے یکجہتی اور مشترکہ اقدامات کریں۔ ان کا زور دیا گیا ہے کہ واحد سرگرمیاں یا الگ الگ کوششیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہیں جو قومی سرحدوں سے آگے بڑھ کر اثر انداز ہوتے ہیں۔
اسحق ڈار کا ای سی او اجلاس میں اہم خطاب
اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں انعقاد ہونے والے 30 ویں ای سی او منسٹرز کونسل کے اجلاس کے اختتام پر انہیں خطاب کیا۔ انہوں نے معلومات کے وزیر آٹا اللہ تارڑ کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ علاقائی تعاون کو بحال کرنا استحکام، پائیدار ترقی اور اجتماعی پیش رفت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ای سی او کی صدارت کے دوران علاقائی شراکت داری، رابطے اور اجتماعی کارروائی کو خاص اہمیت دی ہے۔Also readحضرت بلال اور پاکستان میں افریقی مسلمانوں کی legacy
انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ جیو پولیٹیکل عدم یقینی، اقتصادی دباؤ اور تیز رفتار ٹیکنالوجیکل تبدیلیوں کی وجہ سے رکن ممالک کے درمیان مضبوط روابط کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ صرف مل کر کام کر ہی اسے ایسی صورتحال کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
ایکو ویژن 2035 کے نفاذ پر توجہ
اس اجلاس کا بنیادی مقصد ای کو ویژن 2035 کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا اور اس کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانا تھا۔ نائب وزیر اعظم نے بتایا کہ مشاورت کا دوسرا اہم پہلو علاقائی رابطوں کو مضبوط بنانے، شراکت داریوں کو فروغ دینے اور تنظیم کی طویل مدتی ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات پر مرکوز تھا۔
انہوں نے زور دیا کہ رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ پچھلی مشترکہ کوششوں کو مزید بہتر بنائیں اور نئے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ علاقائی مواقع سے فائدہ اٹھانا بھی اب کے دور میں انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔
قازقستان کا تعاون اور مستقبل کے اقدامات
اسحاق ڈار نے قازقستان کی طرف سے پاکستان کو ای سی او کی صدارت سونپنے کے لیے حمایت کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے قازقستان کے علاقائی نقل و حمل کے رابطوں اور پائیدار ترقی پر مرکوز رہنے کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان شعبوں میں ہونے والی ترقی خطے کے ممالک کے درمیان مضبوط تعاون میں نمایاں اضافہ کا باعث بن سکتی ہے۔
خارجہ امور کے وزیر نے دوبارہ واضح کیا کہ ای سی او کے سامنے کئی ایسے مسائل ہیں جو ٹرانز نیشنل نوعیت کے حامل ہیں اور انہیں صرف قومی سطح پر حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے قریبی ہم آہنگی، باہمی مشاورت اور اجتماعی کارروائی کو خطے کی ترقی اور استحکام کے لیے کلیدی حیثیت دی۔
اس موقع پر انہوں نے وضاحت کی کہ پاکستان کی صدارت کے تحت ترجیحات میں علاقائی تعاون کی بحالی، شراکت داریوں اور رابطوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ای کو ویژن 2035 کے نفاذ کو تیز کرنا شامل ہیں۔ یہ تمام اقدامات خطے کے عوام کے لیے مثبت تبدیلی اور اقتصادی بہتری کو یقینی بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
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