اسحق ڈار کا منگنی کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاری کا اعادہ اور ٹیھیان بینٹ کی ترقی
ڈپٹی پریمئیر ڈاکٹر اسحق ڈار نے پاکستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کو مدعو کیا اور ٹیھیان میٹیلوجینک بلٹ میں تانبے اور سونے کے ذخائر کی موجودگی کی تصدیق کی۔
ڈپٹی پریمئیر اور وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد اسحق ڈار نے بدھ کو پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاری اور طویل مدتی تعاون کے لیے حکومت کی مکمل ذیلی حمایت اور قابل اعتماد ماحول کی یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے تین دن کے پاکستان منگنی انویسٹمنٹ فورم کے آغاز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت فیڈرل اور صوبائی اداروں کے ساتھ مل کر اس قومی منصوبے میں عزم سے کام کر رہی ہے تاکہ ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔
ٹیھیان بلٹ میں تانبے اور سونے کے ذخائر
ڈپٹی پریمئیر ڈاکٹر اسحق ڈار نے تقریب سے خطاب میں بتایا کہ پاکستان میں ٹیھیان میٹیلوجینک بلٹ (Tethyan Metallogenic Belt) کے ساتھ ساتھ تانبے اور سونے کے اہم ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے مزید تفصیلات دیں کہ اس علاقے میں لوہے کے کان، کرومائٹ، لیڈ، زنک، کوئلہ، پتھر کا نمک، سنہری رنگت والا پتھر، جبسٹم اور قیمتی پتھر بھی پائے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خام مال پاکستان کو عالمی منڈی میں ایک قابل اعتماد مقصد بناتا ہے۔Also readMississippi elects first Black senator in over 140 years as Democrat wins upset
اس موقع پر ڈپٹی پریمئیر نے بلوچستان میں واقع ریکو ایک تانبے اور سونے کے منصوبے کو کامیاب تعاون کا بہترین مثال قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اس منصوبے میں بین الاقوامی مہارت، قومی شراکت داری اور صوبائی مالکیت کا امتزاج موجود ہے جو پاکستان کے معدنی وسائل کو منظم طریقے سے ترقی دینے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
صوبائی رہنماؤں کا منگنی وسائل کا جائزہ
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے ندی نالوں میں پلاسر سونے کی موجودگی پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ میں موجود اسی منگنی مواد کی نشاندہی کی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سردار مکبر خان بگٹی نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان کے سارنا علاقے میں سئی سے بھی زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں۔
ان تمام صوبائی رہنماؤں کے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر صوبہ اپنی منگنی کی صلاحیتوں کو اجاگر کر کے عالمی سرمایہ کاری حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈپٹی پریمئیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ صوبے اس قومی کوشش میں اہم شراکت دار ہیں اور وسائل کی ترقی مقامی ملازمتوں اور مہارت کی ترقی کے ذریعے وسیع تر فوائد فراہم کرے گی۔
معاشی استحکام اور عالمی ضروریات
گزشتہ دو سالوں میں پاکستان نے مالیاتی اور پیسہ بندی کے انضباط، ساختی اصلاحات اور احتیاطی مالی انتظام کے ذریعے کلیدی معاشی اشاریوں کو مستحکم کرنے میں اہم ترقی حاصل کی ہے۔ ڈپٹی پریمئیر نے واضح کیا کہ خالص توانائی، الیکٹرک گاڑیوں، بیٹری اسٹوریج اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف عالمی منتقلی کے ساتھ قابل اعتماد اہم معدنیات کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔
اس نئی عالمی تقاضے کے پیش نظر پاکستان کو ایک مقابلہ جاتی اور قابل اعتماد منزل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی پریمئیر کا کہنا تھا کہ خالص توانائی کے ٹرانزیشن نے اہم معدنیات کی طلب میں اضافہ کیا ہے جس سے پاکستان کی منگنی کی صلاحیتوں کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کا مقصد برآمدات کو متنوع بنانا اور صنعتی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔
سی آئی ایف سی اور پالیسی اصلاحات کا کردار
چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سیف علی منیر نے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل (SIFC) کے ذریعے قومی سرمایہ کاری کے آسان کرنے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے نیشنل منگنی پالیسی اور پاکستان انویسٹمنٹ پالیسی 2023 کے فریم ورکس کے ذریعے اس کوشش کو آگے بڑھایا۔
ڈپٹی پریمئیر نے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی قیادت میں منگنی کی ترقی کو ایک حکمت عملی قومی معاشی ترجیح کے طور پر نمایاں کیا۔ ان کا خیال تھا کہ وسائل ترقی کے ذریعے صنعتی صلاحیت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ حکمت عملی کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کو متحرک کرنا اور پاکستان کو عالمی منگنی معیشت میں ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر قائم کرنا ہے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy