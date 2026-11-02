اسحق ڈار نے چینی صدر شی جین پنگ کی قیادت اور پاک چین تعلقات کی تعریف کی
پاک چین سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ پر اسحق ڈار نے چینی کامیابیوں کو نمونہ قرار دیا اور خطے میں استحکام کی یقین دہانی کرائی۔
ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحق ڈار نے چین کے صدر شی جین پنگ کی قیادت کی تعریف کی ہے اور چینی کمونسٹ پارٹی کی کامیابیوں کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک مثالی نمونہ قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحق ڈار نے دونوں ممالک کے درمیان طویل تاریخ اور مضبوط سفارتی رشتوں کی نشاندہی کی۔
سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ کا جشن
پاکستان اور چین دونوں ممالک اپنی سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ منا رہے ہیں جبکہ چینی کمونسٹ پارٹی اس کے تاسیسی دن کی 105 ویں سالگرہ کا جشن منائے ہوئے ہے۔ اس موقع پر اسحق ڈار نے پاکستان اور چین کے درمیان حکمت عملی شراکت داری کو باہمی اعتماد، احترام اور تعاون پر مبنی قرار دیا۔Also readشادی منسوخ ہونے کے بعد آن لائن دعوت پر 11 خواتین نے منایا جشن رفاقت
انہوں نے کہا کہ یہ سب جانب سے مضبوط حکمت عملی شراکت داری خطے کے استحکام کی ضمانت ہے۔ اسحق ڈار نے اپنی بات کو مزید واضح کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہری ہے۔ یہ جملہ دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کی مضبوطی اور مستقل مزاجی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔
چینی ترقی کا ماڈل اور غریبی ختم کرنا
اسحق ڈار نے چینی صدر شی جین پنگ کی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ چین نے عوام سے جڑی ہوئی حکمرانی کے ذریعے قومی تجدد کا سفر طے کیا ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ چین نے لاکھوں لوگوں کو غریبی سے نکالا ہے اور یہ عالمی سطح پر ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے لیے چینی ماڈل سے سیکھنے کا بڑا موقع موجود ہے۔
انہوں نے چینی حکمرانی کے طریقہ کار میں عوامی بہبود اور پارٹی کے عوام سے تعلق کو مرکزی اہمیت دی۔ اسحق ڈار نے پارٹی بلڈنگ اور خود ذمہ داری کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ان کا ماننا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر شفافیت اور ذمہ داری دہشت گردی نہیں بلکہ جمہوریت کو مضبوط بناتی ہے۔
سی پیک اور سیاسی پارٹیوں کا باہمی تعاون
اسحق ڈار نے پالیٹیکل پارٹیز فورم اور سی پیک پالیٹیکل پارٹیز جوائنٹ کنسلٹیشن مکینزم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلیٹ فارمز پاکستان اور چین کی سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ باہمی تجربہ کا تبادلہ ادارہ جاتی رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے۔
اس موقع پر اسحق ڈار نے چین کے ساتھ مل کر اٹھائے گئے پنج اکیالی امن اقدام کا بھی ذکر کیا۔ اس منصوبے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں امن و امان کو بحال کرنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے گا۔
لہو ہائشینگ سے ملاقات اور سفارتی پیغامات
ڈپٹی پرائم منسٹر اسحق ڈار نے اسلام آباد میں چینی کمونسٹ پارٹی آف چائنا سینٹرل کمٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے منسٹر لہو ہائشینگ سے الگ سے بائی لیٹرل ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران لہو ہائشینگ نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی جانب سے خوش خرامی کا پیغام پہنچایا۔
اسحق ڈار نے اس پیغام پر شکریہ ادا کیا اور وانگ یی کو اپنے最好的 wishes بھیجے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چینی صدر شی جین پنگ کو بھی پاکستانی قیادت کی جانب سے خوش خرامی کا پیغام پہنچایا۔ دونوں فریقین نے ثقافتی روابط کو فروغ دینے اور لوگوں کے درمیان تبادلوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔
اسحق ڈار نے بار بار یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے سب جانب سے مضبوط حکمت عملی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے پابند ہے۔ دونوں ممالک نے قریبی ہم آہنگی اور باہمی رابطے کو برقرار رکھنے کی عزم کا اعادہ کیا تاکہ باہمی تعلقات میں مثبت رفتار قائم رہے۔
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