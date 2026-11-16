اسحق دار نے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا اگلے اجلاس اسلام آباد میں ہونے کی تصدیق کر دی
نائب وزرائے اعظم اسحق دار نے تصدیق کی ہے کہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا اگلا اجلاس نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر علاقائی سلامتی کی نئی تنظیم پر بھی بات ہوگی۔
نائب وزرائے اعظم اور خارجہ امور کے وزیر اسحق دار نے باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ (مدافعتی معاہدہ) کا اگلا اجلاس اگلے مہینے کے آخر میں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا۔ اس اہم اعلامیے نے علاقائی سطح پر قیام امن اور دفاعی یکجہتی کے حوالے سے ایک نئی اور وسیع تر حکمت عملی کی بنیاد رکھ دی ہے۔
اجلاس کی تفصیلات اور مقام
اسحق دار نے اقتصادی تعاون تنظیم (ECO) کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ اہم اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاہدے کی سب سے اعلیٰ سطحی باڈی جس کا رسمی نام اسٹریٹجک پولیٹیکل اینڈ ڈیفنس کمیشن ہے، نومبر کے آخری دنوں میں اسلام آباد میں سربراہی اجلاس منعقد کرے گی۔ یہ اطلاعات پہلے بھی سامنے آ رہی تھیں، لیکن اب اس کا باضابطہ اعتراف ہو چکا ہے۔Also readیوکرین نے روس پر تاریخی ڈرون حملہ کیا
ممبران میں توسیع کا منصوبہ
خارجہ امور کے وزیر نے واضح کیا کہ مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ صرف تین بانی ممالک پاکستان، سعودی عرب اور ترکی تک محدود نہیں رہے گا۔ اس معاہدے کو ایک وسیع تر علاقائی فورم بنانے کا ارادہ ہے جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے وضاحت کی کہ نئے ممبران کی شمولیت کے لیے ایک مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے کی تشکیل لازمی ہے۔
اس مقصد کے لیے کم از کم ایک سال کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اسحق دار نے بتایا کہ جو بھی ملک اس معاہدے میں شامل ہونے کے خواہشمند ہوگا، اسے معاہدے کے بنیادی اصولوں اور پابندیوں پر اتفاق راسم آنا ضروری ہوگا۔ اس طریق کار سے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ نئے ممبران کی شمولیت سے معاہدے کے مقاصد پر کوئی آنچ نہ آئے۔
علاقائی سلامتی کے نئے ڈھانچے کی ضرورت
اسحق دار کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر قائم کیے گئے سلامتی کے ڈھانچے ایک رات میں نہیں بنے بلکہ ان میں کئی دہائیاں لگ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے کو بھی اپنی سلامتی کے اپنے مخصوص اور آزادانہ ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ موجودہ عالمی نظام ہمارے مشترکہ چیلنجوں کا مکمل حل پیش نہیں کر پائے گا۔
اس لیے یہ منصوبہ حتمی طور پر ایک وسیع تر علاقائی تعاون کا پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ اس مقصد کے تحت پاکستان کی جانب سے یہ پیش قدمی کی جا رہی ہے کہ موجودہ ممالک مل کر ایک ایسا ادارہ جاتی ڈھانچہ تیار کریں جو خطے کے تمام ممالک کے لیے محفوظ ماحول فراہم کر سکے۔
آنے والے اقدامات اور مستقبل کا تعین
اس اسلام آباد میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں شرکاء ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی اور سیاسی حکمت عملی پر بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ اس ڈھانچے کو کس طرح مؤثر اور فعال بنایا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس کے نتائج یہ طے کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے کہ آئندہ کیا مرحلے طے کیے جائیں گے۔
حالیہ بیان سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان اس معاہدے کو صرف ایک علامتی ادارے کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ اسے ایک عملی اور مضبوط دفاعی اتحاد کے طور پر پروان چڑھانا چاہتا ہے۔ اس عمل میں وقت لگنے کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت کا ماننا ہے کہ پائیدار امن کے لیے مضبوط قوانین اور طویل مدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔
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