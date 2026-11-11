اسد ملک پاکستان میں آبادی کے بڑھتے پیمانے پر نگرانی
پاکستانی اداکار اسد ملک نے آبادی کے بے قابو اضافے کو سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے عوامی چناؤ اور طلاق پر اثرات پر روشنی ڈالی۔
پاکستان ی مصنف اور آس پاس کے انداز کے معروف کاتب اسد ملک نے حوصلہ افزائی کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی اور محدود وسائل کے درمیان پڑنے والے اختلافی ربط سے جنوبی ایشیا کیلئے سنگین خدشے پیدا ہو رہے ہیں۔ اسد ملک کا کہنا کہ اس اثر کا نتیجہ معاشرتی ربط کی مختلف پہلو پر فرق پڑ رہا ہے، خاص طور پر طلاق کی بالواسطہ بڑھتی ہوئی شرح پر ہے۔
آبادی کا بے قابو اضافہ اور اس کے اثرات
اسد ملک کے نزدیک، پاکستان میں آبادی کا بے حدو بُست بڑھنا خطے کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ بعض خاندانوں میں چھ یا اس سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا پرچم عام ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اساور کے خلاف ترقی کے مؤثر اقدامات کے اجرا نہ ہونے سے آبادی کا بڑھتا ہوا ڈھانچہ مذکر مزید مشکلات کو جنم دے رہا ہے۔Also readAI Bird Flu Vaccine Outperforms Old Shots in Animal Study
انہوں نے بتایا کہ بچے کے ساتھ رزق کی اطمینانی سوچ بابتیری اکائیوں میں رائج ہے، مگر قرآن کی تعلیمات مکمل نظریے میں تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کے باوجود، اسد ملک نے واضح کیا کہ دنیاوی زندگی میں معیشت، مال اور اولاد کا حوصلہ افزا الٹرا پر دباؤ انسان کیلئے آزمائش اور فخر کا سبب بن سکتے ہیں۔
کامیاب حکمت عملی: دو بچے تک کی پابندی
اسد ملک کے مطابق، خاندان کے دو بچوں تک محدود رکھنے کی منصوبہ بندی ایک معقول اور قابلِ عمل حکمت عملی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ اس طرح کے محدود اولاد پر غور کر کے آبادی کے مسلسل بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے اور معاشرتی مسائل میں کمی لائی جا سکتی ہے۔
انہوں نے سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہوئے جزویہ سے اباد کردہ دنوں میں پایہ الزامی کو توجہ دیا۔ اس دن کے بے حدو بُست ہوتی کمیونٹی اور وفقاً شعبوں میں مسلمانوں کیلئے جوازاً امن اور شراکت کا معنی واضح ہو گیا۔
آوازیں اور مستقبل کی راہنمائی
آبادی کے بڑھتے ہوئے چناؤ کو روکنے کیلئے اپنے عوامی رہنماؤں اور آپریشن کے اعتدال پر زور دیتے ہوئے، اسد ملک نے چند بجٹ تاریخوں پر شفافیت سے متعلق پریشانی کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ وہ سوچتے ہیں کہ عوام اور میڈیا کا دھونس تخفیف کے ساتھ کول سے کھیلے۔
ان کا دعویٰ ہے کہ حکومتی حکمت عملی، اور اسلامی تعلیمی پیغام، مخصوص قیادت، اور آزادی کی مکمل تفصیل کی قوت کے ساتھ، پاکستان اور جنوبی ایشیا کیلئے آبادی کی مزید عدم و اسی عدم تحفظ کو ختم کرنے کیلئے بنیادی کارروائی اور قابلِ احترام ثابت ہو سکتی ہے۔
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