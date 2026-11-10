اسد محمود کو نیب کا دوسرا نوٹس، 13 نومبر کو ذاتی طور پر پیش ہونے کی ہدایت
نیب نے سابق وزیر اسد محمود کو پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر 13 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے انہیں مفرور قرار دیا ہے۔
قومی احتساب بیورو (نیب) نے سابق وفاقی وزیر اسد محمود کو پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے میں عدالت کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہونے کے لیے دوسرا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دنیا نیوز کے مطابق یہ نوٹس اسلام آباد سے جاری ہوا، اور نیب نے اسد محمود کو 13 نومبر کو صبح 11 بجے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔
اسد محمود سابق وزیر مواصلات و پوسٹل سروسز رہ چکے ہیں۔ نیب نے انہیں اپنی وزارت کے دور میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے سلسلے میں طلب کیا تھا۔ وہ خود پیش نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے تحریری جواب بھجوایا، جسے نیب حکام نے غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔Also readورلڈ بینک کی توانائی مشن پاکستان آئے گی، 9 نومبر سے ملاقاتیں شروع
پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس
نیب کے زیر تفتیش معاملہ پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ہے، جو الزام کے مطابق اسد محمود کی وزارت کے دور میں ہوئیں۔ یہ دوسرا نوٹس اس وقت جاری ہوا ہے جب پہلی طلبی پر ان کا تحریری جواب ادارے کے نزدیک تسلی بخش نہیں تھا۔
نیب کی ہدایت میں واضح کیا گیا ہے کہ اسد محمود کو ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ محض وکیل کے ذریعے بھیجا گیا تحریری بیان اس مرحلے پر کافی نہیں سمجھا گیا۔ الزامات کی تمام تفصیلات انہی بھرتیوں کے گرد گھومتی ہیں جو پاکستان پوسٹ کے نظام میں ہوئیں۔
ایف آئی اے کا موقف اور اسد محمود کو مفرور قرار دینا
وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے پاکستان پوسٹ میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں اور جمعیت علمائے اسلام ف کے رہنما مولانا اسد محمود سے متعلق دیگر مقدمات کی تفتیش کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ادارے نے اسد محمود کو جان بوجھ کر نادہندہ اور تفتیش سے مفرور قرار دیا ہے۔
ایف آئی اے کے مطابق یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا گیا کہ اسد محمود باقاعدہ طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس اسد محمود کا مؤقف فی الحال صرف ان کے وکیل کے تحریری جواب تک محدود ہے، جسے نیب نے تسلی بخش نہیں مانا۔ دونوں اداروں کے موقف میں یہ فرق اس کیس کی اگلی سماعتوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔
اسد محمود کے لیے 13 نومبر کی اہم تاریخ
اسد محمود کے لیے اگلا اہم مرحلہ 13 نومبر ہے، جب انہیں صبح 11 بجے نیب کے سامنے ذاتی طور پر پیش ہونا ہے۔ اسی دن کی حاضری سے طے ہوگا کہ نیب اس معاملے میں اپنی کارروائی کس سمت میں آگے بڑھاتا ہے۔
پاکستان پوسٹ کے نظام اور عام شہریوں کے لیے اس کیس کی اہمیت یہ ہے کہ مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کی تحقیقات بیک وقت دو اداروں کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہیں، یعنی نیب کی انکوائری اور ایف آئی اے کی تفتیش۔ ایف آئی اے کی جانب سے مفرور قرار دیے جانے کے بعد یہ معاملہ دیگر مقدمات تک بھی پھیل گیا ہے، جن کی تفصیلات خبر میں مزید بیان نہیں کی گئیں۔
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