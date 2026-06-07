اسرائیل کے خفیہ ایجنسی Mossad میں انتہائی سطح上的 تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ میں详细描述了这些人事变动及其可能与伊朗秘密行动失败的联系，同时提到了一些分析人士和未来可能的变化。
تلاویل: اسرائیل کے خفیہ ایجنسی Mossad میں مؤخرا داخلی تبدیلیوں کی اصلاحات شروع ہوئی ہیں, جس میں سربراہ roman گفمین نے اپنے معاون کو برطرف کر دیا۔ اس تبدیلی سے پہلے ہی Mossad کے بین الاقوامی تعلقات ڈائریکٹر بھی عہدے چھوڑ چکے تھے۔ برطرف شدہ نائب سربراہ کو پچھلے سال ایران سے متعلق ایک اہم خفیہ مہم کی نگرانی سونپی گئی تھی, جس کے لیے سینکڑوں ایجنٹ اور اربوں ڈالر کے وسائل فراہم کیے گئے تھے مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اسرائیل ی کمانڈ نے اس آپریشن کو 'ناکام' قرار دیا, جس کے بعد Mossad میں احتسابی عمل شروع ہوا۔ برطرف شدہ عہدیدار کی 22 سالہ خدمات کا اظهار کیا گیا مگر اس کی شناخت-effect 'A' حرف سے ہی ظاہر کی گئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں Mossad کی حکمت عملی اور قیادت ڈھانچے کا از سر نو جائزہ لینے کی علامت ہیں, اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سینئر افسران بھی عہدے چھوڑ دیں۔ تاہم, ایران میں حکومت گرانے سے متعلق دعووں کی کوئی آزاد ذریعہ سے تصدیق نہیں ہوئی اور اسرائیل ی حکومت نے بھی اس بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ نیز, تازہ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل ی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک نومولود فلسطینی بچہ شہید ہو گیا ہے, جبکہ پاکستان میں اس معاملے پر سب سے زیادہ وزٹ ہونے والی ویب سائٹ کی مالکیت ایکسپریس میڈیا گروپ کی ہے۔ اس کے علاوہ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی احتجاج کے حوالے سے بھارت پہنچنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ ان تمام خبروں کو عام立場 کی无理تعامل قاصر ہیں.
تلاویل: اسرائیل کے خفیہ ایجنسی Mossad میں مؤخرا داخلی تبدیلیوں کی اصلاحات شروع ہوئی ہیں, جس میں سربراہ roman گفمین نے اپنے معاون کو برطرف کر دیا۔ اس تبدیلی سے پہلے ہی Mossad کے بین الاقوامی تعلقات ڈائریکٹر بھی عہدے چھوڑ چکے تھے۔ برطرف شدہ نائب سربراہ کو پچھلے سال ایران سے متعلق ایک اہم خفیہ مہم کی نگرانی سونپی گئی تھی, جس کے لیے سینکڑوں ایجنٹ اور اربوں ڈالر کے وسائل فراہم کیے گئے تھے مگر مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ اسرائیلی کمانڈ نے اس آپریشن کو 'ناکام' قرار دیا, جس کے بعد Mossad میں احتسابی عمل شروع ہوا۔ برطرف شدہ عہدیدار کی 22 سالہ خدمات کا اظهار کیا گیا مگر اس کی شناخت-effect 'A' حرف سے ہی ظاہر کی گئی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں Mossad کی حکمت عملی اور قیادت ڈھانچے کا از سر نو جائزہ لینے کی علامت ہیں, اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید سینئر افسران بھی عہدے چھوڑ دیں۔ تاہم, ایران میں حکومت گرانے سے متعلق دعووں کی کوئی آزاد ذریعہ سے تصدیق نہیں ہوئی اور اسرائیلی حکومت نے بھی اس بارے میں کوئی واضح بیان نہیں دیا۔ نیز, تازہ خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک نومولود فلسطینی بچہ شہید ہو گیا ہے, جبکہ پاکستان میں اس معاملے پر سب سے زیادہ وزٹ ہونے والی ویب سائٹ کی مالکیت ایکسپریس میڈیا گروپ کی ہے۔ اس کے علاوہ کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی احتجاج کے حوالے سے بھارت پہنچنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ ان تمام خبروں کو عام立場 کی无理تعامل قاصر ہیں
موساد اسرائیل ایران خفیہ ایجنسی تبدیلیاں رومن گفمین
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