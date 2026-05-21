اسرائیل کی بحریہ کی جانب سے غزہ جانے والی کشتیوں کے امدادی قافلے (فلوٹیلا) کو روکے جانے کے بعد اس میں سوار فلسطین کے حامی کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے برتاؤ پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔
اسرائیل میں خوش آمدید، ہم مالک ہیں: سعد ایدھی سمیت غزہ فلوٹیلا میں شامل 430 کارکنوں کی گرفتاری پر اسرائیل ی وزیر تنقید کی زد میں اسرائیل کی بحریہ کی جانب سے غزہ جانے والی کشتیوں کے امدادی قافلے ( فلوٹیلا ) کو روکے جانے کے بعد اس میں سوار فلسطین کے حامی کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے برتاؤ پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ انتہا پسند اسرائیل ی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ایسے کارکنوں کو طعنے دیتے دکھائی دیتے ہیں، جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بن گویر کے اس اقدام پر اسرائیل ی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ ’ اسرائیل کی اقدار کے مطابق نہیں‘۔ پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کے سعد ایدھی بھی ان کشتیوں پر سوار تھے جنھوں نے غزہ کی اسرائیل ی ناکہ بندی توڑ کر وہاں امداد پہنچانے کی کوشش کی۔ فلوٹیلا کا مقصد جنگ زدہ غزہ میں فلسطین یوں کے مشکل حالات کو اجاگر کرنا تھا جبکہ اسرائیل نے اسے ’حماس کے مفاد میں ایک تشہیری حربہ‘ قرار دیا.
اسرائیل میں خوش آمدید، ہم مالک ہیں: سعد ایدھی سمیت غزہ فلوٹیلا میں شامل 430 کارکنوں کی گرفتاری پر اسرائیلی وزیر تنقید کی زد میں اسرائیل کی بحریہ کی جانب سے غزہ جانے والی کشتیوں کے امدادی قافلے (فلوٹیلا) کو روکے جانے کے بعد اس میں سوار فلسطین کے حامی کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کے برتاؤ پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن گویر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ایسے کارکنوں کو طعنے دیتے دکھائی دیتے ہیں، جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ بن گویر کے اس اقدام پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ ’اسرائیل کی اقدار کے مطابق نہیں‘۔ پاکستان کی فلاحی تنظیم ایدھی فاؤنڈیشن کے سعد ایدھی بھی ان کشتیوں پر سوار تھے جنھوں نے غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی توڑ کر وہاں امداد پہنچانے کی کوشش کی۔ فلوٹیلا کا مقصد جنگ زدہ غزہ میں فلسطینیوں کے مشکل حالات کو اجاگر کرنا تھا جبکہ اسرائیل نے اسے ’حماس کے مفاد میں ایک تشہیری حربہ‘ قرار دیا
اسرائیل غزہ فلسطین فلوٹیلا سعد ایدھی اتمار بن گویر