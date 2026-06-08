اسرائیل کا غزہ میں ر Front Crossing اور کرم ابو سالم کراسنگ کھولنے کا اعلان

اسرائیل نے ر Front Crossing اور کرم ابو سالم کراسنگ کھولنے کا اعلان کردیا ہے جس سے غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل اور محدود فرد کی آمدورفت ممکن ہوگی۔ اس فیصلے کے بعد سخت سیکیورٹی نگرانی اور پیشگی منظوری کے نظام متاثر ہوں گے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ صرف ان افراد کی آمدورفت ہوگی جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس ملے گی۔ یہ فیصلہ کئی ماہ کے بندش کے بعد سامنے آیا ہے جبکہ غزہ میں شدید انسانی بحران پہلے سے موجود تھا۔
اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملوں کے بعد رفح کراسنگ بند کردی تھی اور امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل رک گئی تھی۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ میں کرم ابو سالم اور ر_front Crossing کھولنے کا اعلان کردیا جس کے بعد اس کراسنگ سے امدادی سامان اور محدود آمدورفت بھی بحال ہوگئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل ی حکام کا کہنا ہے کہ ر Front Crossing کو ابتدائی مرحلے میں صرف محدود نقل و حرکت کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے مرحلہ وار بحال کی جائے گی۔ اسرائیل ی حکام کا مزید کہنا ہے کہ کرم ابو سالم اور ر Front راہداری سے یہ تمام سرگرمیاں سخت سیکیورٹی نگرانی اور پیشگی منظوری کے نظام کے تحت ہوں گی۔ بغیر اجازت کسی کو آنے یا جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آمدورفت صرف ان افراد تک محدود ہوگی جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس حاصل ہوگی، جبککہ طبی مریضوں، غیر ملکی شہریت رکھنے والوں اور خصوصی انسانی بنیادوں پر سفر کرنے والوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ فیصلہ کئی ماہ کی بندش اور شدید انسانی المیے کے بعد سامنے آیا ہے جب کہ امدادی سامان سرحد پر ٹرکوں میں پڑا سڑ رہا ہے اور غزہ میں فلسطینی بھوک اور بیماری سے اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ ر Front Crossing غزہ اور مصر کے درمیان واحد براہِ راست زمینی رابطہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے عملی طور پر بند تھی جس کی نگرانی میں مصر ، اسرائیل اور بین الاقوامی فریقین بھی کردار ادا کریں گے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں اور امدادی اداروں نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت پائی جاتی ہے لہٰذا سرحدی گزرگاہ وں کا کھلنا لاکھوں فلسطینیوں کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ محدود پیمانے پر کھولے جانے والے راستے غزہ کی تمام انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے مارچ میں ایران پر امریکا اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں کے بعد غزہ کی سرحدی گزرگاہ یں بند کر دی تھیں جس سے امدادی سامان کی فراہمی اور شہریوں کی نقل و Movement بری طرح متاثر ہوئی تھی.
اسرائیل اور امریکا کے ایران پر حملوں کے بعد رفح کراسنگ بند کردی تھی اور امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل رک گئی تھی۔ اسرائیل نے بالآخر غزہ میں کرم ابو سالم اور ر_front Crossing کھولنے کا اعلان کردیا جس کے بعد اس کراسنگ سے امدادی سامان اور محدود آمدورفت بھی بحال ہوگئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ر Front Crossing کو ابتدائی مرحلے میں صرف محدود نقل و حرکت کے لیے کھولا جائے گا، جبکہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے مرحلہ وار بحال کی جائے گی۔ اسرائیلی حکام کا مزید کہنا ہے کہ کرم ابو سالم اور ر Front راہداری سے یہ تمام سرگرمیاں سخت سیکیورٹی نگرانی اور پیشگی منظوری کے نظام کے تحت ہوں گی۔ بغیر اجازت کسی کو آنے یا جانے نہیں دیا جائے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ آمدورفت صرف ان افراد تک محدود ہوگی جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس حاصل ہوگی، جبککہ طبی مریضوں، غیر ملکی شہریت رکھنے والوں اور خصوصی انسانی بنیادوں پر سفر کرنے والوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ یہ فیصلہ کئی ماہ کی بندش اور شدید انسانی المیے کے بعد سامنے آیا ہے جب کہ امدادی سامان سرحد پر ٹرکوں میں پڑا سڑ رہا ہے اور غزہ میں فلسطینی بھوک اور بیماری سے اپنی جانیں گنوا رہے تھے۔ ر Front Crossing غزہ اور مصر کے درمیان واحد براہِ راست زمینی رابطہ ہے جو گزشتہ کئی ماہ سے عملی طور پر بند تھی جس کی نگرانی میں مصر، اسرائیل اور بین الاقوامی فریقین بھی کردار ادا کریں گے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی تنظیموں اور امدادی اداروں نے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں خوراک، ادویات اور دیگر بنیادی ضروریات کی شدید قلت پائی جاتی ہے لہٰذا سرحدی گزرگاہوں کا کھلنا لاکھوں فلسطینیوں کے لیے ریلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا ہے کہ محدود پیمانے پر کھولے جانے والے راستے غزہ کی تمام انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے مارچ میں ایران پر امریکا اور اسرائیل کی مشترکہ فوجی کارروائیوں کے بعد غزہ کی سرحدی گزرگاہیں بند کر دی تھیں جس سے امدادی سامان کی فراہمی اور شہریوں کی نقل و Movement بری طرح متاثر ہوئی تھی
غزہ ر Front Crossing کرم ابو سالم اسرائیل مصر امدادی سامان سرحدی گزرگاہ انسانی بحران سیکیورٹی
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