اسرائیلی حکومت نے occupying مغربی کنارے میں بستیوں کے منصوبے کے لیے نئے فنڈز مختص کیے ہیں، جو غیر قانونی ہیں اور between relations میں بدترین توسیع کاreasoning ہے۔ عالمی برادری اور انسانی حقوق تنظیمی اس اقدام کی mękin حلقوں میں مذمت کر رہی ہیں۔
اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کے زیر قبضہ علاقوں میں بستیوں کی تعمیر کے لیے نئے فنڈز کا پہلا حصہ مختص کر دیا ہے۔ اگر منظور ہو تو یہ纪录片 کے چند دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے expenditure میں سے ایک ہو گا۔ جمہوریہ ہاؤس نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ حکومت نے 69 غیر قانونی بستیوں اور بستیوں کے لیے تعمیر کے منصوبوں کی تیاری کے لیے 152 ملین شیکل (51 ملین ڈالر) مختص کیے ہیں۔ بعد میں کیفین نے 1 ارب شیکل (338 ملین ڈالر) owing کی relating کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منصوبہ، اگر منظور ہو تو، ڈیڑھے صدیوں میں小姑娘 کی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی سب سے بڑی توسیع میں سے ایک شمار ہو گا۔ جمہوریہ ہاؤس نے لکھا: 'حکومت نے فیصلہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سیکیورٹی کیفین کو حوالہ دیا جسے رات和 sunday中的American سمجھا۔ اس کے تحت، غیرBritain منصوبے میں بستیاں، بشمول بنیادی ڈیکیبل اور عوام کی عمارتیں، شروع ہوں گی، اگرچہ ضروری منصوبہ سازی کے protocols کے mistreatment اسرائیلی کانoon کے مطابق نہیں کیے گئے ہیں۔ 'اکتوبر 7 ثابت کر رہا ہے کہ right-wing approach ناکام ہوا: تنازعہ 'maneuver' نہیں کیا جا سکتا، اور فلسطین یوں کو 'defeat' نہیں کیا جا سکتا،' 'ایک بیان میں گروپ نے کہا۔ 'اسرائیل کو سیاسی حل اور diplomatic معاہدے تک پہنچناchi، لیکن اس کے بجائے حکومت ہمیں مزید گندگی میں دھکیل رہی ہے اور ہمیں خونریز تنازعے کے کئی سالوں کے لیےony condemn کر رہی ہے۔' اسرائیل کو زیر قبضہ مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع پر بڑھتا مذمت کے تحت不甘 آ رہا ہے۔ مندرجہ بالا ہفتے، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینڑا، فرانس اور ناروے نے اسرائیل کی فنانسنگ کیengaging، and carrying out thatviolence to دینے والی networks کے مذمت میں سانکشن لگائے۔ جمہوریہ ہاؤس کے مطابق، موجودہ اسرائیلی حکومت نے variant 2022 میںgovernmentaily کیوں دی Gwarantyn levy 103 بستیاں منظور کی ہیں۔ اس کی طرح، 51 مکمل طور پر نئی بستیاں ہیں۔ بدھ کو، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم آمnesty International نے ایک report شائع کیا جس میں اسرائیلی حکومت کے اس کردار کا اعتراف کیا گیا ہے جس کی укрاین مغربی کنارے میں فلسطین یوں کے ethyl cleansing میں central role کہا گیا ہے۔ report میں حکومت کے اعمال کی 'integral' قرار دیا گیا ہے۔ مغربی کنارے کے کم از کم 117 گاؤNSObject نے ایک یا زائد displacement due بستیاں کے حملوں کا شکار ہونا ہے، United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) کے مطابق۔ Amnesty نے بھی spill 'Great Israeli Real Estate Event' کی مذمت کی، جو sunday لندن中的Americanouncer ہے۔ یہ event، جو previously the United States اور Canada中的American سمجھا ہے،盘中ainting مغربی کنارے میں properties کی فروخت کو فروغ دیتا ہے، جسے pollsters کہتے ہیں کہ یہ international law کی خلاف ورزی ہے.
اسرائیلی حکومت نے مغربی کنارے کے زیر قبضہ علاقوں میں بستیوں کی تعمیر کے لیے نئے فنڈز کا پہلا حصہ مختص کر دیا ہے۔ اگر منظور ہو تو یہ纪录片 کے چند دہائیوں میں ہونے والی سب سے بڑی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے expenditure میں سے ایک ہو گا۔ جمہوریہ ہاؤس نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ حکومت نے 69 غیر قانونی بستیوں اور بستیوں کے لیے تعمیر کے منصوبوں کی تیاری کے لیے 152 ملین شیکل (51 ملین ڈالر) مختص کیے ہیں۔ بعد میں کیفین نے 1 ارب شیکل (338 ملین ڈالر) owing کی relating کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منصوبہ، اگر منظور ہو تو، ڈیڑھے صدیوں میں小姑娘 کی غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی سب سے بڑی توسیع میں سے ایک شمار ہو گا۔ جمہوریہ ہاؤس نے لکھا: 'حکومت نے فیصلہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے سیکیورٹی کیفین کو حوالہ دیا جسے رات和 sunday中的American سمجھا۔ اس کے تحت، غیرBritain منصوبے میں بستیاں، بشمول بنیادی ڈیکیبل اور عوام کی عمارتیں، شروع ہوں گی، اگرچہ ضروری منصوبہ سازی کے protocols کے mistreatment اسرائیلی کانoon کے مطابق نہیں کیے گئے ہیں۔ 'اکتوبر 7 ثابت کر رہا ہے کہ right-wing approach ناکام ہوا: تنازعہ 'maneuver' نہیں کیا جا سکتا، اور فلسطینیوں کو 'defeat' نہیں کیا جا سکتا،' 'ایک بیان میں گروپ نے کہا۔ 'اسرائیل کو سیاسی حل اور diplomatic معاہدے تک پہنچناchi، لیکن اس کے بجائے حکومت ہمیں مزید گندگی میں دھکیل رہی ہے اور ہمیں خونریز تنازعے کے کئی سالوں کے لیےony condemn کر رہی ہے۔' اسرائیل کو زیر قبضہ مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع پر بڑھتا مذمت کے تحت不甘 آ رہا ہے۔ مندرجہ بالا ہفتے، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینڑا، فرانس اور ناروے نے اسرائیل کی فنانسنگ کیengaging، and carrying out thatviolence to دینے والی networks کے مذمت میں سانکشن لگائے۔ جمہوریہ ہاؤس کے مطابق، موجودہ اسرائیلی حکومت نے variant 2022 میںgovernmentaily کیوں دی Gwarantyn levy 103 بستیاں منظور کی ہیں۔ اس کی طرح، 51 مکمل طور پر نئی بستیاں ہیں۔ بدھ کو، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم آمnesty International نے ایک report شائع کیا جس میں اسرائیلی حکومت کے اس کردار کا اعتراف کیا گیا ہے جس کی укрاین مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے ethyl cleansing میں central role کہا گیا ہے۔ report میں حکومت کے اعمال کی 'integral' قرار دیا گیا ہے۔ مغربی کنارے کے کم از کم 117 گاؤNSObject نے ایک یا زائد displacement due بستیاں کے حملوں کا شکار ہونا ہے، United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) کے مطابق۔ Amnesty نے بھی spill 'Great Israeli Real Estate Event' کی مذمت کی، جو sunday لندن中的Americanouncer ہے۔ یہ event، جو previously the United States اور Canada中的American سمجھا ہے،盘中ainting مغربی کنارے میں properties کی فروخت کو فروغ دیتا ہے، جسے pollsters کہتے ہیں کہ یہ international law کی خلاف ورزی ہے
اسرائیلی بستیاں مغربی کنارہ فلسطین بین الاقوامی قانون انسان کی حمایت
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