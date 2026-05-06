اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بیروت پر حملہ

اسرائیل نے لبنان کے ساتھ طے پانے والی جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملہ کیا ہے، جس میں حزب اللہ کی رضوان فورس کے ایک اہم کمانڈر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
اسرائیل نے ایک بار پھر خطے میں عدم استحکام پیدا کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے کو پامال کر دیا ہے۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل ی افواج نے بیروت کے جنوبی مضافات پر شدید حملہ کیا ہے، جس کا مقصد حزب اللہ کی ایلیٹ رضوان فورس کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو ختم کرنا تھا۔ اسرائیل ی وزیراعظم بینجمن نیتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے، تاہم حزب اللہ یا اسرائیل ی فوج کی جانب سے ابھی تک اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یہ حملہ اس وقت ہوا ہے جب دنیا کی نظریں اس خطے میں امن کی کوششوں پر تھیں، لیکن اسرائیل کے اس اقدام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدوں سے زیادہ اپنے فوجی اہداف کو ترجیح دیتا ہے اور کسی بھی وقت معاہدے کی خلاف ورزی کر سکتا ہے۔ اس تنازعے کے پس منظر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مذاکرات کی کوششیں انتہائی اہم حیثیت رکھتی ہیں۔ ایران نے لبنان میں حملوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ خطے میں ایک وسیع پیمانے پر جنگ کو روکا جا سکے اور سفارتی راستوں سے مسائل حل کیے جائیں۔ امریکی انتظامیہ اور ایرانی حکام کے درمیان جاری مذاکرات کا مقصد ایک ایسا جامع معاہدہ طے کرنا تھا جس کے تحت لبنان اور اسرائیل دونوں اطراف سے شدید حملے بند کر دیے جائیں اور ایک پائیدار امن قائم ہو۔ تاہم، بیروت پر حالیہ حملے نے ان تمام سفارتی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے اور ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنے دفاعی مفادات کو مقدم رکھتا ہے اور اسے خدشہ ہے کہ حزب اللہ اپنی فوجی صلاحیتیں دوبارہ بحال کر رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ جنگ بندی کے باوجود نشانہ بنانے کی پالیسی پر قائم ہے اور کسی بھی قسم کے عالمی دباؤ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اسرائیل ی فوج کی موجودگی اب بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے جس نے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل ی فوجی لبنان میں دریائے لیتانی کے جنوبی علاقوں میں تعینات ہیں، جس کی لبنان اور حزب اللہ شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ حزب اللہ نے اس غیر قانونی موجودگی کے جواب میں اسرائیل ی چوکیوں پر گولہ باری کی ہے اور جدید مسلح ڈرون طیاروں کے ذریعے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب، اسرائیل نے دریائے لیتانی کے شمال میں واقع کئی آبادیوں کو خالی کرنے کی ہدایت دی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ جنگ بندی محض کاغذوں تک محدود ہے اور حقیقت میں میدان جنگ میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتی جا رہی ہے، جس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ پر پڑ سکتے ہیں۔ لبنان ی حکومت اور عالمی برادری اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ امن کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ لبنان ی وزیراعظم نواف سلام نے اپنے حالیہ بیان میں واضح کیا ہے کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کے ساتھ کسی بھی اعلیٰ سطح کی ملاقات یا مذاکرات کی بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ جب تک اسرائیل ی فوج لبنان ی علاقوں سے مکمل طور پر دستبردار نہیں ہوتی، کوئی بھی دیرپا امن معاہدہ ممکن نہیں ہے۔ عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ وہ مزید اشتعال انگیز اقدامات سے گریز کرے، لیکن نیتن یاہو حکومت کا سخت گیر موقف خطے کو ایک نئی اور تباہ کن جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اس پورے تنازعے میں عام شہریوں کا نقصان سب سے زیادہ ہے، جو مسلسل بے گھر ہو رہے ہیں اور خوف کے سائے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ سیاسی قیادت اپنے مفادات کی جنگ میں مصروف ہے.
