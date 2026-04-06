اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے، ہلاکتوں میں اضافہ

اسرائیل کے شہر حیفہ میں ایک رہائشی عمارت پر ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ملبے سے مزید لاشیں برآمد کی گئی ہیں۔ یہ حملہ حالیہ کشیدگی کا نتیجہ ہے، جس میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔
اسرائیل ی فائر فائٹرز نے شمالی شہر حیفہ میں ایک رہائشی عمارت کے ملبے سے دو لاشیں برآمد کر لی ہیں، جو ایران ی میزائل حملے کا نشانہ بنی تھی، جس سے اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی ہے، حکام نے پیر کے روز بتایا۔ سات منزلہ عمارت پر براہ راست حملے نے عمارت کے حصوں کو تباہ کر دیا، جو جزوی طور پر منہدم ہو گئی ہے، فوج اور ریسکیو سروسز نے کہا۔ اے ایف پی کی فوٹیج میں ریسکیورز کو ملبے اور بکھرے ہوئے کنکریٹ کے بلاکس میں ٹارچ لائٹیں استعمال کرتے ہوئے
دکھایا گیا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب فوج نے خبردار کیا کہ اسے تقریباً 1500 GMT پر ایران سے فائر کیے گئے میزائلوں کا ایک نیا سلسلہ ملا ہے۔ اسرائیل کی ہوم فرنٹ کمانڈ کے چیف آف اسٹاف ایلاد ایڈری نے کہا کہ چار افراد لاپتہ ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں کہا، 'ہماری ایک بڑی تباہی کی جگہ ہے۔' اسرائیل کی فائر اینڈ ریسکیو سروسز نے بعد میں کہا کہ ملبے تلے دبے چار افراد میں سے دو مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ فوج کے ایک ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ عمارت 'میزائل کے براہ راست حملے' سے متاثر ہوئی تھی، اور اس بات کی تصدیق کی کہ اسے ایران سے فائر کیا گیا تھا۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس، ماگین ڈیوڈ ایڈوم نے بتایا کہ اس حملے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 10 ماہ کا ایک بچہ بھی شامل ہے جسے سر پر چوٹ لگی ہے۔ 82 سالہ ایک شخص کی حالت بھی 'تشویشناک' بتائی گئی ہے، ایم ڈی اے نے کہا۔ ایک ہسپتال نے بعد میں بتایا کہ اس کی حالت مستحکم ہے۔ ایم ڈی اے نے کہا کہ وہ 'ایک بھاری چیز اور دھماکے سے زخمی ہوا تھا' اور مزید کہا کہ دیگر تین افراد کو شریپنل اور دھماکے سے زخم آئے تھے۔ اے ایف پی کے ایک نامہ نگار نے رپورٹ کیا ہے کہ درجنوں اسرائیلی سکیورٹی اہلکار اور ریسکیو فورسز کے ارکان جائے وقوعہ پر تعینات تھے۔ ایم ڈی اے کے شائع کردہ تصاویر اور فوٹیج میں ایک گنجان آبادی والے علاقے میں ایک منہدم عمارت کے ملبے سے دھواں اٹھتا ہوا دکھایا گیا ہے، اور زخمیوں کے لیے ریسکیورز کے ذریعہ سڑک پر اسٹریچر بچھائے گئے ہیں۔ ایم ڈی اے کے پیرامیڈک شیواچ روتھنسٹرچ نے رہائشیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ زیریں منزلوں پر ملبے تلے زخمی موجود ہیں، اور 82 سالہ شخص کو ریسکیورز نے 'بڑے کنکریٹ کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے میں کامیاب ہونے' کے بعد بچایا۔ ان کے ساتھی طال شستک نے کہا کہ جب ایمرجنسی کال موصول ہوئی، 'ہمیں بڑے پیمانے پر فورسز کے ساتھ جائے وقوعہ پر بھیجا گیا اور وسیع پیمانے پر تباہی دیکھی گئی، جس میں شیشے، دھواں اور کنکریٹ زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔' پیر کو، فوج نے ایران سے فائر کیے گئے میزائلوں کی تازہ لہریں محسوس کیں، اور ہر بار اس نے کہا کہ اس کے 'دفاعی نظام خطرے کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔' ایران نے 28 فروری سے روزانہ اسرائیل پر میزائل فائر کیے ہیں، جو کہ امریکہ-اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے جواب میں ہے جس میں ملک کے کئی اعلیٰ ایرانی رہنما ہلاک ہو گئے تھے، جن میں سپریم لیڈر علی خامنہ ای بھی شامل تھے۔ تنازعہ شروع ہونے کے بعد سے، اسرائیلی اور امریکی فضائی حملوں نے ایران کی متعدد میزائل پروڈکشن سائٹس اور جوہری تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔
اسرائیل ایران میزائل حملہ حیفہ جنگ