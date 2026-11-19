اسرائیل میں مسجد پر آگ؛ یہودی انتہا پسندوں کا حملہ
شمالی اسرائیل کے گاؤں دہی میں مسجد پر آتش گیر حملے کے بعد پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ عرب لیڈرز نے نیتن یاہو حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔
اسرائیل کے شمالی علاقے میں واقع گاؤں دہی میں جمعرات کی صبح ایک مسجد پر آگ لگائی گئی ہے۔ یہودی انتہا پسندوں نے مسجد پر آتش گیر مادہ پھینک کر عمارت کو نقصان پہنچایا۔
واقعے کی تفصیلات اور حملہ آور
اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ جمعرات کی صبح پیش آیا۔ مسجد کے امام شیخ خالد زوابی کے مطابق تین نقاب پوش افراد قریبی جنگلات سے آئے تھے۔Also readDenmark ratifies Trump deal over Greenland, hoping to end conflict
حملہ آوروں نے مسجد کے لوہے کے دروازوں سے اندر داخل ہونے میں ناکامی پائی۔ انہوں نے کھڑکی توڑ کر اندر آتش گیر مادہ پھینک دیا جس سے مسجد کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔
مسجد کمیٹی اور علاقہ مکینوں نے آگ کو وسیع پیمانے پر پھیلنے سے روک لیا۔ تاہم مسجد کے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔
انتقامی نعروں کی پرتزائی اور ذمہ داری
واقعے کے بعد مسجد کے قریب دیواروں پر عبرانی زبان میں انتقامی نعروں کو تحریر کیا گیا۔ ان نعروں میں مغربی کنارے میں ہلاک ہونے والے یہودی آبادکار یہودا شرمن کا نام شامل تھا۔
اسرائیلی پولیس نے واقعے کی فوری تحقیقات شروع کر دی ہے۔ داخلی سلامتی کے ادارے شن بیت کو بھی تفتیش میں شامل کرنے کی اطلاعات ہیں۔
عرب رکن پارلیمان احمد طیبی نے وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کی حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نفرت انگیز بیانات نے اس حملے کی راہ ہموار کی۔
سیاسی ردعمل اور مزید اقدامات
عرب جماعت رعام کے سربراہ منصور عباس نے بھی واقعے کو ایک نفرت انگیز جرم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مقام کی اس بے حرمتی کا جواب سزا دیے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔
اسرائیلی اپوزیشن رہنما یائر لاپید نے بھی مسجد پر آگ لگانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے عرب شہریوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات روکنے پر زور دیا۔
حکومتی اور عوامی سطح پر جاری دباؤ کے بعد تفتیشی ادارے مقدمے کی کارروائی تیز کرنے والے ہیں۔ متاثرہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس کی موجودگی بڑھائی گئی ہے۔
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