اسرائیل اور نیتن یاہو کے خلاف دنیا بھر میں شدید غصہ

پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے عالمی سروے میں گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا بھر میں اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کی مقبولیت میں شدید کمی آئی ہے۔
پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے عالمی سروے میں گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا بھر میں اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کی مقبولیت میں شدید کمی آئی ہے یہاں تک کہ امریکا اور جرمنی جیسے قریبی اتحادی ممالک کے عوام میں بھی ان کے خلاف ہوگئے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ تحقیقی ادارے 'پیو' کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین سروے رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ فروری سے مئی 2026 کے دوران، خاص طور پر ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے، دنیا کے بیشتر ممالک میں اسرائیل کے حوالے سے رائے عامہ مزید سنگین اور منفی ہو گئی ہے۔ سروے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ سال 2025 کے مقابلے میں رواں برس 2026 کے دوران اسرائیل کو ناپسند کرنے والے افراد کی شرح میں درج ذیل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جرمنی، اٹلی، ارجنٹائن اور نائجیریا میں اسرائیل کے خلاف منفی خیالات رکھنے والوں میں 9 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جب کہ جنوبی کوریا میں جہاں اسرائیل کے خلاف منفی جذبات میں سب سے زیادہ یعنی 10 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ اسی طرح برطانیہ میں 8 فیصد جبکہ امریکا میں 7 فیصد مزید شہریوں نے اسرائیل کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا جبکہ کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقا، انڈونیشیا اور پولینڈ میں بھی منفی خیالات میں 5 سے 8 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔ ترکیہ میں جہاں پہلے ہی 93 فیصد عوام اسرائیل کے خلاف تھے۔ اس تازہ ترین سروے میں یہ تعداد بڑھ کر 97 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔سروے میں شامل تمام 36 ممالک میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ملا جہاں کی اکثریت (50 فیصد سے زائد) اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہو۔ اس فہرست میں کینیا واحد ملک رہا جو 50 فیصد مثبت رائے کے ساتھ اسرائیل کے سب سے قریب نظر آیا۔ اسرائیل ی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کی قیادت پر بھی دنیا بھر کے عوام نے شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے صرف دو ممالک ایسے ہیں جہاں کی اکثریت کو نیتن یاہو پر اعتماد ہے جن میں کینیا (56 فیصد) اور فلپائن (53 فیصد) شامل ہیں۔ یورپ میں نیتن یاہو کے خلاف سب سے شدید غصہ اٹلی میں دیکھا گیا جہاں 88 فیصد عوام نے ان پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی ملک امریکا میں 59 فیصد عوام نے نیتن یاہو پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جبکہ صرف 27 فیصد نے ان کی حمایت کی۔ واضح رہے کہ یہ سروے 8 فروری سے 13 مئی 2026 کے درمیان دنیا کے 36 ممالک میں 3,500 سے زائد افراد سے کیے گئے سوالات پر مبنی ہے۔ اسرائیل نے فلسطینی ویمن فٹبال ٹیم کی دو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو حراست میں لے لیاایران اور امریکا کے درمیان سفارتی رابطے ختم نہیں ہوئے، عباس عراقچی نے تصدیق کرد.
پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے عالمی سروے میں گزشتہ ایک سال کے دوران دنیا بھر میں اسرائیل اور اس کے وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کی مقبولیت میں شدید کمی آئی ہے یہاں تک کہ امریکا اور جرمنی جیسے قریبی اتحادی ممالک کے عوام میں بھی ان کے خلاف ہوگئے ہیں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ تحقیقی ادارے 'پیو' کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین سروے رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ فروری سے مئی 2026 کے دوران، خاص طور پر ایران کے خلاف جنگ کی وجہ سے، دنیا کے بیشتر ممالک میں اسرائیل کے حوالے سے رائے عامہ مزید سنگین اور منفی ہو گئی ہے۔ سروے نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ گزشتہ سال 2025 کے مقابلے میں رواں برس 2026 کے دوران اسرائیل کو ناپسند کرنے والے افراد کی شرح میں درج ذیل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جرمنی، اٹلی، ارجنٹائن اور نائجیریا میں اسرائیل کے خلاف منفی خیالات رکھنے والوں میں 9 فیصد کا اضافہ ہوا ہے جب کہ جنوبی کوریا میں جہاں اسرائیل کے خلاف منفی جذبات میں سب سے زیادہ یعنی 10 فیصد اضافہ دیکھا گیا۔ اسی طرح برطانیہ میں 8 فیصد جبکہ امریکا میں 7 فیصد مزید شہریوں نے اسرائیل کے بارے میں منفی رائے کا اظہار کیا جبکہ کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقا، انڈونیشیا اور پولینڈ میں بھی منفی خیالات میں 5 سے 8 فیصد تک اضافہ ہوا ہے۔ ترکیہ میں جہاں پہلے ہی 93 فیصد عوام اسرائیل کے خلاف تھے۔ اس تازہ ترین سروے میں یہ تعداد بڑھ کر 97 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔سروے میں شامل تمام 36 ممالک میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ملا جہاں کی اکثریت (50 فیصد سے زائد) اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے رکھتی ہو۔ اس فہرست میں کینیا واحد ملک رہا جو 50 فیصد مثبت رائے کے ساتھ اسرائیل کے سب سے قریب نظر آیا۔اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو کی قیادت پر بھی دنیا بھر کے عوام نے شدید عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے صرف دو ممالک ایسے ہیں جہاں کی اکثریت کو نیتن یاہو پر اعتماد ہے جن میں کینیا (56 فیصد) اور فلپائن (53 فیصد) شامل ہیں۔ یورپ میں نیتن یاہو کے خلاف سب سے شدید غصہ اٹلی میں دیکھا گیا جہاں 88 فیصد عوام نے ان پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اسرائیل کے سب سے بڑے اتحادی ملک امریکا میں 59 فیصد عوام نے نیتن یاہو پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جبکہ صرف 27 فیصد نے ان کی حمایت کی۔ واضح رہے کہ یہ سروے 8 فروری سے 13 مئی 2026 کے درمیان دنیا کے 36 ممالک میں 3,500 سے زائد افراد سے کیے گئے سوالات پر مبنی ہے۔اسرائیل نے فلسطینی ویمن فٹبال ٹیم کی دو انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو حراست میں لے لیاایران اور امریکا کے درمیان سفارتی رابطے ختم نہیں ہوئے، عباس عراقچی نے تصدیق کرد
اسرائیل بینجمن نیتن یاہو پیو ریسرچ سینٹر عوام غصہ