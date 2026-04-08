اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 'دفاعی لائن' کے ساتھ زمینی فوجیوں کی تعیناتی مکمل کر لی

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجیوں کو تعینات کر دیا ہے، جو ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرحد کی حفاظت کرنا اور شمالی اسرائیل میں شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
یروشلم (اے ایف پی) – اسرائیل ی فوج نے منگل کے روز کہا کہ اس نے جنوبی لبنان میں ایک 'دفاعی لائن' کے ساتھ زمینی فوجی وں کی تعیناتی مکمل کر لی ہے، جہاں وہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ سے لڑ رہی ہے۔ فوج نے اس جغرافیائی مقام کی کوئی تفصیلات نہیں دی ہیں جہاں تک اس کے فوجی لبنان ی علاقے میں داخل ہوئے ہیں۔ اسرائیل ی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فوج کا اس مرحلے پر اسرائیل - لبنان سرحد کے شمال میں تقریباً 20 کلومیٹر سے زیادہ فوجی وں کو آگے بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایک فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ 'اس مرحلے پر،
آئی ڈی ایف کے فوجیوں نے اینٹی ٹینک میزائل دفاعی لائن کے ساتھ اپنی تعیناتی مکمل کر لی ہے اور شمالی اسرائیل کے رہائشیوں اور کمیونٹیز کے لیے خطرات کو ختم کرنے اور آگے کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے میں کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔' وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے حالیہ ہفتوں میں متعدد مواقع پر کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان میں ایک 'سیکیورٹی زون' قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو دریائے لیتانی تک پھیلا ہوا ہے، جو اسرائیل-لبنان سرحد سے 30 کلومیٹر تک بہتا ہے، تاکہ شمالی اسرائیلی کمیونٹیز پر راکٹ، ڈرون یا میزائل فائر کو روکا جا سکے۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت نے اطلاع دی ہے کہ فوج سے توقع ہے کہ وہ حکومت کو 'لبنانی دیہات کی پہلی لائن کو اینٹی ٹینک لائن تک گہرے سیکیورٹی زون کے طور پر کنٹرول کرنے کا ایک آپریشنل منصوبہ' پیش کرے گی۔ اسرائیلی اخبار ہارٹز نے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ فوج 'جنوبی لبنان میں اپنی افواج کو بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن فی الحال ملک میں مزید گہرائی میں جانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔' 'ذرائع نے کہا کہ افواج اس مقام تک پہنچ گئی ہیں جسے منظور شدہ آپریشنل منصوبوں میں 'فرنٹ لائن' کے طور پر بیان کیا گیا ہے،' ہارٹز نے اطلاع دی، مزید کہا کہ 'اس لائن میں جنوبی دیہات شامل ہیں جو دریائے لیتانی سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، جو اسرائیلی فوجی کنٹرول کے تحت ایک علاقہ ہے۔' ہارٹز نے اطلاع دی ہے کہ موجودہ تعیناتی کا مقصد شمالی اسرائیلی کمیونٹیز پر اینٹی ٹینک میزائل فائر کو روکنا ہے۔ ان اینٹی ٹینک میزائلوں کی تخمینہ رینج تقریباً 10 کلومیٹر ہے۔
