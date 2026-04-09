اسرائیلی اقدامات خطے میں امن کو نقصان پہنچا رہے ہیں: پاکستان کا ردعمل

پاکستان نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا، اور خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیل ی حملوں سے ہونے والے بھاری جانی نقصان اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان لبنان ی حکومت اور عوام سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بیان میں ترجمان نے کہا کہ اسرائیل ی اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں بلکہ خطے میں جاری امن کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان نے لبنان ی آزادی، علاقائی خود مختاری اور امن و استحکام کی مکمل حمایت کا اعادہ بھی کیا
ہے۔ یہ بیان پاکستان کے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اور لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا مظہر ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے یہ حملے بلا اشتعال ہیں اور ان کا مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ وہ فوری طور پر حملے بند کرے اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ اس کے علاوہ، پاکستان اور سعودی عرب نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ نے دیرپا امن و استحکام کے لیے جنگ بندی کا مکمل احترام اور نفاذ ناگزیر قرار دیا ہے۔ نائب وزیراعظم ووزیرخارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دیرپا امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کے مکمل احترام اور نفاذ کی فوری ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی سعودی عرب کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ اس صورتحال میں پاکستان کا واضح موقف ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان، مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کا خواہاں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے تمام ممکنہ کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تنازع کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ پاکستان کا خیال ہے کہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ حل خطے میں دیرپا امن کی کلید ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اس بحران میں لبنان کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ پاکستان، لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بین الاقوامی برادری کو بھی لبنان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پاکستان، اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ لبنان میں امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے۔
