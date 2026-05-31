Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

اسرائیل نے لبنان میں مزید فوجی کارروائیوں کا حکم دیا

خبریں News

اسرائیل نے لبنان میں مزید فوجی کارروائیوں کا حکم دیا
اسرائیللبنانفوجی کارروائی
📆31/05/2026 3:32 pm
📰DunyaNews
27 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 31% · Publisher: 83%

اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتنیوہو نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ انہوں نے فوج کو لبنان میں مزید فوجی کارروائیوں کا حکم دیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت کیا گیا ہے جب تین ہفتوں سے حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈرونز کے حملوں کے باعث اسرائیل کے شمالی علاقوں میں لاکھوں اسرائیلی بھی ہجرت پر مجبور ہوگئے ہیں۔

اسرائیل نے لبنان میں مزید فوجی کارروائی وں کا حکم دیا ہے، جو ایران کی جنگ کا سب سے بڑا پھیلاؤ ہے، 1.2 ملین لبنان یوں کو اسرائیل کے حملوں اور فرار کے آرڈر کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ جبکہ ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے والے حزب اللہ نے 2 مارچ کو اسرائیل پر راکٹ اور ڈرونز کا حملہ کیا تھا۔ یہ جنگ اب تک 3,370 افراد کے ہلاک ہونے کے ساتھ ہے، جس میں اسرائیل کی فوج کے 24 فوجی اور 4 شہری شامل ہیں۔ تین ہفتوں سے حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈرونز کے حملوں کے باعث اسرائیل کے شمالی علاقوں میں لاکھوں اسرائیل ی بھی ہجرت پر مجبور ہوگئے ہیں.

اسرائیل نے لبنان میں مزید فوجی کارروائیوں کا حکم دیا ہے، جو ایران کی جنگ کا سب سے بڑا پھیلاؤ ہے، 1.2 ملین لبنانیوں کو اسرائیل کے حملوں اور فرار کے آرڈر کی وجہ سے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ جبکہ ایران کے ساتھ تعلقات رکھنے والے حزب اللہ نے 2 مارچ کو اسرائیل پر راکٹ اور ڈرونز کا حملہ کیا تھا۔ یہ جنگ اب تک 3,370 افراد کے ہلاک ہونے کے ساتھ ہے، جس میں اسرائیل کی فوج کے 24 فوجی اور 4 شہری شامل ہیں۔ تین ہفتوں سے حزب اللہ کے راکٹوں اور ڈرونز کے حملوں کے باعث اسرائیل کے شمالی علاقوں میں لاکھوں اسرائیلی بھی ہجرت پر مجبور ہوگئے ہیں

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DunyaNews /  🏆 1. in PK

اسرائیل لبنان فوجی کارروائی حزب اللہ ایران

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 18:31:40