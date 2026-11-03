اسرائیل ایران کشیدگی: اسرائیل کی عسکری سرگرمیاں تیز
اسرائیل ایران کشیدگی کے دوران عملی مشقوں اور دفاعی اقدامات کے ساتھ جنگی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں، جبکہ ایران کے خلاف نئی جنگ کا حتمی فیصلہ ابھی سامنے نہیں آیا۔
اسرائیل ایران کشیدگی کے پیش نظر اسرائیل نے ایران کے ساتھ ممکنہ طور پر ایک اور جنگ چھڑنے کے خدشے کے باعث اپنی عسکری سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوج نے دفاعی اقدامات کے ساتھ ممکنہ حملوں کی حکمت عملی پر کام مکمل کر لیا ہے۔
اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت کی رپورٹ کے مطابق اب عملی مشقوں کے ذریعے جنگی تیاریوں کو جانچا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے درجنوں جنگی طیاروں نے شام اور عراق کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران کی جانب پروازیں کیں۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
ان مشقوں کا بنیادی مقصد ایران پر ممکنہ فضائی حملوں کے لیے راستوں اور آپریشنل منصوبہ بندی کی مشق کرنا تھا۔ رپورٹ میں اسرائیلی سیاسی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے تاحال ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔
ایران کے خلاف ممکنہ حملوں پر امریکی مؤقف
اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ لائحہ عمل فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔ انہیں یہ طے کرنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری رکھتے ہیں یا اسرائیل کے ساتھ مل کر نئی فوجی کارروائیوں کی منظوری دیتے ہیں۔
اخبار کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر بھی ایران کے خلاف ممکنہ حملوں کے منصوبے صدر ٹرمپ کو پیش کر چکے ہیں۔ تاہم امریکا کی جانب سے فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔
اس دوران امریکی فوج کے 10 ٹرانسپورٹ طیارے گزشتہ چند روز میں اسرائیلی فوجی اڈوں پر پہنچے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان طیاروں کے ذریعے خطے میں فوجی سازوسامان اور دیگر ضروری وسائل کی ترسیل کی جا رہی ہے۔
ایرانی تنصیبات اور تزویراتی اہداف کا سوال
اسرائیلی سیاسی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی آپریشن میں امریکا کے لیے سب سے اہم سوال اس کے تزویراتی اہداف کا تعین ہے۔ ان ذرائع کے مطابق ایران کی جوہری تنصیبات، میزائل پروگرام اور عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے باوجود اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ ایرانی حکومت ختم ہو جائے گی یا اس کی پالیسیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔
رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ نئی جنگ کی صورت میں حزب اللہ کی شمولیت تنازع کو لبنان تک پھیلا سکتی ہے۔ اس صورت میں لڑائی طویل ہونے کا خدشہ ہے، جس سے خطے کے حالات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔
اسرائیلی فضائی دفاع پر ممکنہ دباؤ
ایسی صورتحال میں اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو مسلسل حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے والے انٹرسیپٹرز کے ذخائر بھی دباؤ میں آ سکتے ہیں۔
واضح رہے کہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فوجی تیاریاں اور مشقیں جاری ہیں۔ تاہم ایران کے خلاف نئی جنگ شروع کرنے سے متعلق اسرائیل اور امریکا نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics