اسرائیل اور لبنان نے سیز فائر میں توسیع کی، ٹرمپ نے امن معاہدے کی امید کا اظہار کیا

صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسرائیل اور لبنان نے سیز فائر کو تین ہفتوں تک بڑھا دیا ہے، اور جلد ہی ایک سہ طرفہ میٹنگ اور ممکنہ امن معاہدے کی امید کا اظہار کیا ہے۔
صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان نے ایک کمزور سیز فائر کو تین ہفتوں تک بڑھا دیا ہے۔ انہوں نے جلد ہی ایک تاریخی سہ طرفہ میٹنگ اور ممکنہ امن معاہدے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن (ریاستہائے متحدہ) (اے ایف پی) – اسرائیل اور لبنان نے جمعرات کو ایک کمزور سیز فائر کو تین ہفتوں تک بڑھا دیا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو اعلان کیا، جبکہ انہوں نے جلد ہی ایک تاریخی سہ طرفہ میٹنگ اور ممکنہ امن معاہدے کی امید کا اظہار کیا۔ ٹرمپ، جو ایران کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کا شکار ہیں، نے لبنان کے لیے امن کے امکانات کے بارے میں مثبت الفاظ میں بات کی، یہاں تک کہ حزب اللہ نے مہلک اسرائیل ی حملوں کے بعد نئے راکٹ فائر کیے۔ 'مجھے لگتا ہے کہ امن کا بہت اچھا موقع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آسان ہونا چاہیے۔' ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں دونوں ممالک کے سفیروں کے ساتھ ملاقات کے دوران صحافیوں کو بتایا، جن کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ سیز فائر کو تین ہفتوں تک بڑھا دیا جائے گا۔ ایک ابتدائی جنگ بندی 14 اپریل کو دونوں سفیروں کی پہلی میٹنگ کے بعد اعلان کی گئی تھی اور اتوار کو ختم ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل ی وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو اور لبنان ی صدر جوزف عون سیز فائر کے دوران وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ مشترکہ طور پر ملیں گے۔ عون نے پہلے ٹرمپ کے اس بیان کی تردید کی تھی کہ وہ نیتنیاہو سے ٹیلیفون پر بات کریں گے۔ لبنان ی حکام نے میٹنگ سے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک ماہ کی سیز فائر کی توسیع چاہتے ہیں۔ عون نے کہا کہ اس میں 'گھروں کی تباہی اور شہریوں، عبادت گاہوں، صحافیوں، طبی اور تعلیمی شعبوں پر حملوں کا خاتمہ' شامل ہونا چاہیے۔ اسرائیل نے گزشتہ ماہ لبنان پر ایک بڑا حملہ شروع کیا، جس میں حکام کے مطابق 2,450 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور دس لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ یہ حملہ حزب اللہ کی فائرنگ کے ردعمل میں آیا، جس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لینے کا عہد کیا تھا، جو امریکہ- اسرائیل جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو ہوا۔ اسرائیل کے واشنگٹن میں سفیر، یخیئل لیٹر نے کہا کہ ان کا ملک لبنان ی حکومت کے ساتھ امن معاہدہ چاہتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ ایران کی کلیری-رن ریاست پر حملوں کے ذریعے حزب اللہ کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ 'ہم لبنان ی حکومت کے ساتھ اس بدعنوان اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے متحد ہیں جسے حزب اللہ کہتے ہیں۔' دونوں ممالک دہائیوں سے جنگ میں ہیں اور گزشتہ ہفتے تک 1993 کے بعد سے اتنی براہ راست ملاقات نہیں کی تھی۔ جیسے ہی سفیر ٹرمپ سے مل رہے تھے، حزب اللہ نے اعلان کیا کہ انہوں نے شمالی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے ہیں ' سیز فائر کی اسرائیل ی دشمن کی خلاف ورزی کے جواب میں۔' اسرائیل ی حملوں میں بدھ کو لبنان میں پانچ افراد ہلاک ہوئے، کیونکہ اسرائیل سیز فائر کے باوجود حزب اللہ کے مبینہ اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے جمعرات کو بتایا کہ ناباتیہ کے قریب ایک گاڑی پر اسرائیل ی ڈرون حملہ ہوا، جو اسرائیل کی سرحد سے تقریباً 35 کلومیٹر (22 میل) شمال میں واقع ہے۔ جنگ بندی کی شرائط کے تحت، اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ 'منصوبہ بند، فوری یا جاری حملوں' کے خلاف کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیل ی فوجیوں پر کم سے کم دو حملوں کا بھی دعویٰ کیا اور کہا کہ اس نے ایک تفتیشی ڈرون کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل ی فوجیوں نے بھی اپنی سرحد سے 10 کلومیٹر (چھ میل) گہری 'سیکیورٹی زون' سے جنوبی لبنان ی دیہاتوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا تاکہ واشنگٹن کے ساتھ مستقل جنگ کے خاتمے پر مذاکرات بحال کیے جا سکیں۔ ایران نے امریکہ کے جاری بحری محاصرے کی وجہ سے اس ہفتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی بحریہ کے سکریٹری جان پیلین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ صورتحال خطے میں پیچیدہ ہے اور امن کی امیدیں حزب اللہ کی جانب سے مسلسل حملوں اور ایران کے ساتھ مذاکرات میں تعطل کے باعث کمزور پڑ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی ثالثی کی کوششیں اہم ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا دارومدار تمام فریقوں کے درمیان تعاون اور سیز فائر کی مکمل تعمیل پر ہے۔ لبنان ی عوام امن اور استحکام کے لیے پرامید ہیں، لیکن انہیں ماضی کے تجربات کی وجہ سے خدشات بھی ہیں۔ مستقبل کے دنوں میں صورتحال پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے.
