اسرائیلی پارلیمنٹ میں عرب جماعتوں کے 19 نشستیں اور حکومت سازی کی کشیدگی
اسرائیل کی نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس، جہاں عرب جماعتوں Joint List اور Raam نے 19 نشستیں حاصل کیں۔ یہتجزیہ دیکھتا ہے کہ اس نتائج نے آیتن بن گیر اور مینصور عباس کے درمیان سیاسی کشیدگی کو کیسے بڑھایا۔
اتوار اکتوبر دو ہزار بیس ستائیس کو منعقدہ انتخابات کے بعد اسرائیل کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس منگل کے روز انتہائی کشیدہ مزاج میں شروع ہوا۔ اس تاریخی موقع پر پرانے اور نئے سیاست دانوں کے درمیان تلخ بحث ہوئی کیونکہ ابھی تک کسی بھی بڑے بلاک نے اکثریت حاصل نہیں کی تھی۔ اس صورتحال میں دو اہم عرب جماعتیں Joint List اور Raam کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں جنہوں نے مجموعی ایک سو بیس نشستوں میں سے ان پچیس نشستیں جیتی ہیں۔
عرب لیڈرز کے خلاف تلخ الزامات اور احتجاج
اسرائیلی پارلیمنٹ کے آغاز کے دوران فاریٹ رائٹ لیڈر آیتن بن گیر نے Joint List کے رہنما یوسف جبیرین کے ساتھ سخت لہجہ اپنایا۔ بن گیر نے چیخ کر سوال کیا کہ وہ حماس کی وفاداری کا حلف کس چیز کا لے رہے ہیں اور زور دیا کہ جو لوگ وفادار نہیں وہ اسرائیلی کنیست میں نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے بعد ازاں ایکس پر لکھا کہ غیر وفادار افراد کا مقام پارلیمنٹ میں نہیں ہے۔Also readWith eyes on China, US and allies launch vaccine plan
اس واقعے کے بعد Joint List کے چند ارکان پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے تاکہ وہ قومی ترانے کے دوران کھڑے نہ ہوں۔ یہ اقدام اس بات کی علامت تھا کہ عرب اقلیت کی نمائندگی کرنے والے نمائندگان اسرائیلی ریاست کے سرکاری رسوم میں شرکت کرنے سے معذور ہیں۔
نتن یاہو کا موقف اور اسلامی ریاست کا الزام
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے اپنے خطاب میں افسوس کا اظہار کیا کہ دونوں بڑی عرب جماعتیں اسرائیل کو یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ Raam کے رہنما مینصور عباس نے مستقبل میں ایسا کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن موجودہ حالات میں یہ جماعتیں اسلامی ریاست یا قومی فلسطینی ریاست قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
نتن یاہو کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ یہودی ریاست کی تباہی پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عرب ووٹرز کی حمایت کے بغیر کوئی بھی حکومت قائم نہیں کی جا سکتی جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔
حکومت سازی کی کوششیں اور آئینی مدت
صدر آساک ہرزیگ نے اتوار کو گیڈئون ایزنکوٹ کو نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ فیصلہ پارٹی لیڈرز سے مشاورت کے بعد کیا گیا جس میں اکثریت نے ایزنکوٹ کو ترجیح دی۔ اگر ایزنکوٹ اٹھارہ دن کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو وہ چودہ دن کی توسیع مانگ سکتے ہیں۔
اگر یہ مدت بھی ختم ہو جائے تو یہ ذمہ داری دوسرے قانون ساز کو ملے گی جس میں بنیامن نتن یاہو شامل ہیں۔ یہ عمل سیاسی خلا کو دور کرنے کی آخری کوشش سمجھا جاتا ہے۔
سیاسی مخالفین کا ردعمل اور مستقبل کے امکانات
Opposition Bloc کے رہنما ایزنکوٹ نے ایکس پر لکھا کہ نتن یاہو عوام کے فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہے اور وہ عرب برادری کے خلاف تحریک چلا کر اقتدار میں ٹکے رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد تشکیل دینا ممکن نہیں ہے۔
دوسری جانب دیگر مخالفین نے بھی عرب جماعتوں کے ساتھ اتحاد کی مخالفت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا اتحاد عوامی رائے کے خلاف ہے۔ یہ تمام واقعات بتاتے ہیں کہ اسرائیلی سیاست میں عرب جماعتوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے جو اب ہر بڑے فیصلے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔
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