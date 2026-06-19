اسرائیل نے حزب اللہ کے حملے کے بعد جنوبی لبنان میں جوابی کارروائی کا حکم دیا

اسرائیلی وزیر اعظم نے حزب اللہ کے تازہ حملوں کے ردِعمل میں جنوبی لبنان میں فوجی آپریشن بڑھانے کا حکم دیا، جبکہ متعدد سیاسی عہدیداروں نے سخت ردعمل اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔
لبنان میں حزب اللہ کے نئے حملوں کے بعد اسرائیل ی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنی فوج کو جارحانہ جوابی کارروائیوں کا حکم دیا۔ جنوبی لبنان کے سکیورٹی زون میں جاری فوجی آپریشن کے دوران چار اسرائیل ی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 52ویں آرمرڈ بٹلین کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ڈور گیڈیلیا بھی شامل تھے۔ اسرائیل ی ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک مشتبہ ڈرون یا میزائل کے ذریعے ہوا تھا اور ابتدائی رپورٹس یہ دکھا رہی ہیں کہ اس کی ذمہ داری حزب اللہ پر عائد کی گئی ہے۔ نتیجتاً، وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر واضح ڈھانچی بیانیہ کے ساتھ کہا کہ حزب اللہ کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اور اسرائیل ی فوج ہر اس خطرے کو ختم کرے گی جو ملکی فوجیوں یا شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ مزید واضح کرتے ہیں کہ اسرائیل ی افواج ضروری سمجھنے تک جنوبی لبنان میں موجود سکیورٹی زون کی حفاظت کے لیے اپنی موجودگی بڑھائے رکھیں گی۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کے کئی اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے لبنان کے خلاف سخت ردعمل کا مطالبہ کیا۔ قومی سلامتی وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ لبنان کو سخت اور فوری ردعمل ملنا چاہیے اور ہر اسرائیل ی ماں کے آنسو کے بدلے ہزار لبنان ی ماؤں کو رونا پڑے گا۔ اسی طرح، مالیاتی وزیر بیزالیل سموٹریچ نے بھی زور دیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ جنگ کی آگ کو بڑھایا جائے۔ اس کے برعکس، سابق دفاعی وزیر اویگڈور لیبرمین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیروت کے جنوبی علاقے داحیہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا تو یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، دفاعی وزیر کاٹز نے واضح کیا کہ حزب اللہ کی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر اسرائیل ی فوج جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی اور ساحلی علاقوں سے لے کر بیوفورٹ کی پہاڑیوں تک ہر ممکن کارروائی جاری رہے گی۔ اس سیاسی کشمکش کے درمیان، اسرائیل ی صدر اسحاق ہرزوگ اور مختلف اپوزیشن رہنماؤں نے ہلاک شدہ فوجیوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افسران کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کچھ اپوزیشن لیڈرز نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ فوجی کامیابیوں کو پائیدار سفارتی حل میں تبدیل کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ سرحدی علاقوں میں بار بار جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اس بیان کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ علاقائی تنازعات کے حل کے لیے صرف فوجی طاقت ہی کافی نہیں، بلکہ مذاکرات اور بین الاقوامی تعاون بھی لازمی ہے.
لبنان میں حزب اللہ کے نئے حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اپنی فوج کو جارحانہ جوابی کارروائیوں کا حکم دیا۔ جنوبی لبنان کے سکیورٹی زون میں جاری فوجی آپریشن کے دوران چار اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں 52ویں آرمرڈ بٹلین کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل ڈور گیڈیلیا بھی شامل تھے۔ اسرائیلی ترجمان کے مطابق یہ حملہ ایک مشتبہ ڈرون یا میزائل کے ذریعے ہوا تھا اور ابتدائی رپورٹس یہ دکھا رہی ہیں کہ اس کی ذمہ داری حزب اللہ پر عائد کی گئی ہے۔ نتیجتاً، وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر واضح ڈھانچی بیانیہ کے ساتھ کہا کہ حزب اللہ کو بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اور اسرائیلی فوج ہر اس خطرے کو ختم کرے گی جو ملکی فوجیوں یا شہریوں کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ مزید واضح کرتے ہیں کہ اسرائیلی افواج ضروری سمجھنے تک جنوبی لبنان میں موجود سکیورٹی زون کی حفاظت کے لیے اپنی موجودگی بڑھائے رکھیں گی۔ اس حملے کے بعد اسرائیل کے کئی اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے لبنان کے خلاف سخت ردعمل کا مطالبہ کیا۔ قومی سلامتی وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ لبنان کو سخت اور فوری ردعمل ملنا چاہیے اور ہر اسرائیلی ماں کے آنسو کے بدلے ہزار لبنانی ماؤں کو رونا پڑے گا۔ اسی طرح، مالیاتی وزیر بیزالیل سموٹریچ نے بھی زور دیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ جنگ کی آگ کو بڑھایا جائے۔ اس کے برعکس، سابق دفاعی وزیر اویگڈور لیبرمین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر بیروت کے جنوبی علاقے داحیہ کو نشانہ نہیں بنایا گیا تو یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ، دفاعی وزیر کاٹز نے واضح کیا کہ حزب اللہ کی مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے پیش نظر اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی اور ساحلی علاقوں سے لے کر بیوفورٹ کی پہاڑیوں تک ہر ممکن کارروائی جاری رہے گی۔ اس سیاسی کشمکش کے درمیان، اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اور مختلف اپوزیشن رہنماؤں نے ہلاک شدہ فوجیوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افسران کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ کچھ اپوزیشن لیڈرز نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ فوجی کامیابیوں کو پائیدار سفارتی حل میں تبدیل کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے تاکہ سرحدی علاقوں میں بار بار جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اس بیان کے ساتھ یہ واضح ہوا کہ علاقائی تنازعات کے حل کے لیے صرف فوجی طاقت ہی کافی نہیں، بلکہ مذاکرات اور بین الاقوامی تعاون بھی لازمی ہے
اسرائیل لبنان حزب اللہ جنوبی لبنان سکیورٹی زون