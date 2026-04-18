اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 'یلو لائن' قائم کی، جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حملے کا دعویٰ

اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں ایک 'یلو لائن' قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے اور اس لائن کے قریب آنے والے جنگجوؤں پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت لبنان اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سامنے آئی ہے۔
اسرائیل ی فوج نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ اس نے جنوبی لبنان میں ایک ' یلو لائن ' قائم کر دی ہے، جو غزہ میں حماس کے زیر کنٹرول علاقے سے اس کی افواج کو الگ کرنے والی لائن سے مشابہت رکھتی ہے۔ فوج نے مزید بتایا کہ اس لائن کے ساتھ اپنے دستوں کے قریب آنے والے مشتبہ جنگجوؤں پر پہلے ہی حملہ کر چکی ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 'گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران، جنوبی لبنان میں یلو لائن کے جنوب میں تعینات اسرائیل ی افواج نے ان دہشت گردوں کی نشاندہی کی جنہوں نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یلو لائن کے
شمال سے افواج کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، جو فوری خطرہ تھا۔' یہ پہلی بار ہے جب جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ایسی لائن کا ذکر کیا گیا ہے۔ فوج نے واضح کیا کہ 'فوری شناخت اور خطرے کے خاتمے کے مقصد سے... فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں میں ان دہشت گردوں پر حملہ کیا۔' اس امر کو اجاگر کیا گیا کہ فوج کو جنگ بندی کے باوجود خطرات کے خلاف کارروائی کا اختیار حاصل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ 'دفاعی اقدامات اور فوری خطرات کو دور کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات جنگ بندی سے محدود نہیں ہیں۔' غزہ میں 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے، فلسطینی علاقے کو ایک 'یلو لائن' نے تقسیم کر دیا ہے، جو غزہ کو دو علاقوں میں تقسیم کرتی ہے: ایک اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہے اور دوسرا حماس کے کنٹرول میں۔ اسرائیل اور لبنان نے جمعرات کو 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا تاکہ اسرائیل اور ایران کی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے درمیان چھ ہفتے کی جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کیے جا سکیں۔ لبنانی حکام کے مطابق 2 مارچ کو شروع ہونے والی جنگ میں اب تک تقریباً 2,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور جنوبی شہروں جیسے نبطیہ میں وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد فوجی کارروائیاں روک دی ہیں، لیکن خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو وہ اپنی 'انگلی ٹرگر پر رکھے ہوئے' ہے۔ لبنانی صدر مشیل عون نے جمعہ کو کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ 'براہ راست مذاکرات' بہت اہم ہیں اور حکومت کا مقصد 'جنگ بندی کو مستحکم کرنا، اسرائیلی افواج کا مقبوضہ جنوبی علاقوں سے انخلا کو یقینی بنانا، قیدیوں کی بازیابی اور سرحدی تنازعات کو حل کرنا ہے۔' امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے جنگ بندی کے معاہدے کے بعد اسرائیل کو لبنان پر بمباری سے 'روکا' ہے، اور واشنگٹن حزب اللہ سے 'نمٹنے' کے لیے لبنان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تاہم، اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کا 'کام ابھی ختم نہیں کیا ہے' اور جنگ بندی کے نفاذ کے چند گھنٹے بعد ہی لبنانی ملیشیا کو 'ختم' کرنے کا عزم دہرایا۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس نے جنوبی لبنان میں ایک 'یلو لائن' قائم کر دی ہے، جو غزہ میں حماس کے زیر کنٹرول علاقے کو اسرائیل کی افواج سے الگ کرنے والی لائن جیسی ہے۔ فوج نے بتایا کہ اس لائن 