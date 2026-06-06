اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں سات فلسطینیوں کی ہلاکت کا مظاہرین نے اظہارِ افسوس کیا ہے۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر 2023ء کو کی جانے والی حملے کی وجہ سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔
فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر 2023ء کو کی جانے والی حملے کی وجہ سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں کم از کم 951 فلسطینیوں کا شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ فلسطینی صحت مندگی کے محکمے کے مطابق۔ اسرائیلی حملوں نے گزشتہ ہفتے فلسطینیوں میں بہت سے شہید اور زخمیوں کی اطلاع دی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے حملوں سے فلسطینیوں میں بہت سے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے ان حملوں سے اسرائیل پر بھی بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بہت سے حملے کیے گئے ہیں۔ جس سے اسرائیل کے ہمیشہ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بہت سے حملے کیے گئے ہیں۔ جس سے اسرائیل کے ہمیشہ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں.
فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر 2023ء کو کی جانے والی حملے کی وجہ سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں کم از کم 951 فلسطینیوں کا شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ فلسطینی صحت مندگی کے محکمے کے مطابق۔ اسرائیلی حملوں نے گزشتہ ہفتے فلسطینیوں میں بہت سے شہید اور زخمیوں کی اطلاع دی ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل کے حملوں سے فلسطینیوں میں بہت سے شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کے ان حملوں سے اسرائیل پر بھی بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بہت سے حملے کیے گئے ہیں۔ جس سے اسرائیل کے ہمیشہ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں۔ فلسطینیوں کی جانب سے اسرائیل کے خلاف بہت سے حملے کیے گئے ہیں۔ جس سے اسرائیل کے ہمیشہ سے بہت سے نقصانات ہوئے ہیں
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