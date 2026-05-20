اسرائیلی پارلیمان میں حتمی تاریخ کا تعین نہ کیا گیا، نوvek یوں متوقع ہیں؟

اسرائیلی پارلیمان میں اثنی عشریوں کے اسلاف حوظری قانون کے بعد نیتن یاورو کے حلف پارٹیاں بھی رابطہ نہ کرنے پر مجبور ہوئے، جنہوں نے اسرائیل کی پارلیمنٹ تحلیل کرتے ہوئے نیتن یاورو کو گھر بھیجا، اسی وجہ سے یہ بل منظور ہوا، جہاں ایک سو دس ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا جبکہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔
اسرائیلی پارلیمان کو تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار کرنے کے لیے حکومتی حمایت یافتہ بل ابتدائی مرحلے میں بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پارلیمان میں ہونے والی ووٹنگ میں ایک سو دس ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا جبکہ کسی نے مخالفت نہیں کی۔ مجوزہ بل میں انتخابات کی حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا تاہم قانون کے تحت انتخابات بل کی منظوری کے پانچ ماہ کے اندر کرانا ہوں گے۔ موجودہ صورتحال میں اسرائیل میں نئے انتخابات اکتوبر کے وسط یا آخر تک متوقع ہیں جبکہ الٹرا آرتھوڈوکس جماعتیں ستمبر کے آغاز میں انتخابات چاہتی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں نے ووٹنگ کو نیتن یاہو حکومت کے خاتمے کی ابتدا قرار دیا۔ اپوزیشن رہنما یائر گولان نے کہا کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کی بدترین حکومت کے اختتام کی شروعات ہے۔ خیال رہے کہ سیاسی بحران کی بنیادی وجہ الٹرا آرتھوڈوکس طلبا کو فوجی بھرتی سے استثنیٰ دے کیونکہ انہوں نے نیتن یاہو کے اتحادی مذہبی جماعتوں نے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر یہ قانون منظور نہ ہوا تو وہ حکومت کی حمایت ختم کر دیں۔ اس کے بعد یونائیٹڈ تورہ جیودزم پارٹی نے کنیسٹ تحلیل کرنے کی حمایت کر دی۔ ادھر حکومتی اتحاد نے پارلیمنٹ تحلیل ہونے سے پہلے کئی متنازع قوانین جلد منظور کرانے کی کوششیں بھی تیز کر دی ہیں۔ تازہ سروے کے مطابق نیتن یاہو کی لیکود پارٹی کے تقریباً بیالیس فیصد رکن پارلیمنٹ اگلے انتخابات میں کسی دوسری جماعت کی حمایت پر غور کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو اسرائیلی سیاست میں بڑا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے.
