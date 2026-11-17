اسرائیلی فوج نے ایمازون کے ڈیٹا سینٹر میں 35 لاکھ فلسطینی تصاویر بھیج دیں
اسرائیلی فوج نے ایمازون کے ڈیٹا سینٹر میں 35 لاکھ تصاویر منتقل کر کے مصنوعی ذہانت سے چہرے کی شناخت کا نظام لاگو کر دیا ہے۔
اسرائیلی فوج نے فلسطینی آبادی کی نگرانی اور ان کی شناخت کے مقصد کے لیے تین پونے تین کروڑ تصاویر امریکی ٹیکنالوجی گولف ایمازون کے ڈیٹا سینٹر میں منتقل کر دی ہیں۔ اس اہم ترین ترقی کا انکشاف برطانوی اخبار دی گارڈین کی جانب سے شائع کی گئی تحقیقی رپورٹ میں کیا گیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ان تصاویر پر مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال چہروں کی شناخت اور تجزیے کے لیے کیا جاتا ہے۔
خفیہ دستاویزات میں افشا ہونے والے اہم حقائق
برطانوی اخبار دی گارڈین کی تحقیق کے مطابق افشا ہونے والی خفیہ دستاویزات اور فوجی ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے سال دو ہزار چوبیس کے اوائل میں یہ بڑی تعداد میں تصاویر تل ابیب کے قریب واقع ایمازون کے ڈیٹا سینٹر میں بھیجی تھیں۔ یہ انتہائی حساس ڈیٹا اسرائیلی فوج کے ایک خاص شعبے کی نگرانی میں منتقل ہوا جسے رولنگ اسٹون کے نام سے جانا جاتا ہے۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
رولنگ اسٹون شعبہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں سے متعلق تصاویر اور دیگر اعداد و شمار کا ایک وسیع ذخیرہ رکھتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس نے ایمازون کو صراحتاً بتایا تھا کہ وہ تصاویر کی شناخت کے لیے کمپنی کی مصنوعی ذہانت پر مبنی سیشن ریکنیشن کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔
تصاویر کی جمع کرنے کا طریقہ کار اور پس منظر
اسرائیلی فوج کی جانب سے جمع کی گئی تصاویر کی جمع آوری کا طریقہ کار اور اس کا پس منظر بھی تحقیقاتی رپورٹ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اکتوبر دو ہزار تئیس کے زمینی حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے فوجی چوکیوں سے گزرنے والے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تصاویر بھی جمع کیں۔
یہ تصاویر اس مقصد کے لیے جمع کی گئیں تاکہ ان افراد کی شناخت کی جا سکے جو فوجی چیک پوسٹوں سے گزر رہے تھے۔ اس عمل کے ذریعے اسرائیلی فوج نے ایک بڑا ڈیٹا بیس تیار کیا جس میں لاکھوں افراد کے چہروں کی تصاویر موجود ہیں اور اب ان پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے تجزیہ کیا جا رہا ہے۔
ایمازون کے ساتھ پروجیکٹ نمبس کا معاہدہ اور موقف
اس حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسرائیل نے ایمازون اور گوگل کے ساتھ سال دو ہزار اکیس میں پروجیکٹ نمبز کے نام سے اربوں ڈالر کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی حکومت اور اس کی فوج کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔
ایمازون کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسے اپنے صارفین کے کلاؤڈ نظام میں موجود معلومات اور ان کے استعمال کی تفصیلات تک کوئی رسائی نہیں ہوتی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے آپریشنل ضروریات سے متعلق خدمات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔
معاشرتی اثرات اور مستقبل کا منظر نامہ
اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے معاشرتی اور انسانی حقوق کے حوالے سے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لاکھوں فلسطینیوں کی تصاویر کا غیر متوقع طریقے سے استعمال اور ان پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے نگرانی کرنا ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اس رپورٹ کے بعد بین الاقوامی برادری میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کمپنیوں کا تکنیکی تعاون انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کیسے معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ایمازون اور اسرائیلی فوج کے درمیان جاری تعلقات اور ڈیٹا کی حفاظت کے معاملات آنے والے دنوں میں مزید عیاں ہو سکتے ہیں۔
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