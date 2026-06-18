اسرائیل نے سیکورٹی زون کے اندر خطرات ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا، امریکہ-ایران معاہدے کے بعد لبنان میں تشدد میں کمی

امریکہ اور ایران کے معاہدے کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں اپنے سیکورٹی زون کے اندر اور باہر کے خطرات کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اس دوران لبنانی فوج اور شہریوں سے اس زون میں داخلے سے گریز کی اپیل کی گئی۔
غنا کے چیف آف ڈِفینس اسٹاف نے فِیلڈ مارشل سے ملک کے دفاعی تعاون پر بات چیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، اسرائیل ی فوج نے جمعرات کے روز واضح کیا کہ وہ جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی اور اپنے خود اعلان کردہ " سیکورٹی زون " کے باہر موجود خطرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کے بعد، اسرائیل نے اپنے سیکورٹی زون کے نقشے کا اشاعت کیا جو تقریباً دس کلومیٹر (چھ میل) تک لبنان ی سرزمین کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مطابق، فوجی دستے اس علاقے میں موجود خطرات کو ختم کرنے اور اسرائیل کے شمالی باشندوں کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل موجود رہیں گے۔ ایک اور بیان میں ایک اسرائیل ی فوجی عہدے دار نے کہا کہ فوج " سیکورٹی زون " کے باہر شناخت شدہ خطرات کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات جاری رکھے گی۔ یہ بیان امریکہ اور ایران کے درمیان بدھ روز کی دستخط شدہ یادداشت کے فوراً بعد سامنے آیا، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کی تمام جھڑپوں، بشمول لبنان میں جاری تنازع، کو روکنا تھا۔ اس معاہدے کے چند گھنٹے بعد لبنان ی سرکاری میڈیا نے جنوبی لبنان میں ایک اسرائیل ی ڈرون حملے میں ایک مریض کی رپورٹ دی۔ اسی دوران، اسرائیل ی فوج نے اعلان کیا کہ اس کے ایک سپاہی کی رات کے وقت جنوبی لبنان میں ہونے والے ایک واقعے میں جان گئی اور سات دیگر فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیل ی فوجی عہدے دار نے لبنان ی افواج سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل ی دستوں کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کریں اور لبنان ی شہریوں کو سیکورٹی زون میں داخلے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور امریکہ کے معاہدے کے بعد لبنان میں تشدد کی سطح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے سپریم لیڈر کے قتل کے ردعمل میں، ایران کی معاونت حاصل کردہ حیزبی اللہ نے مارچ میں اسرائیل پر حملہ کرکے لبنان کو اس وسیع جنگ میں کھینچا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان بھر میں بڑے پیمانے پر حملے کیے اور سرحدی جنوب میں زمینی حملہ بھی انجام دیا، جہاں حیزبی اللہ کا کافی اثر تھا۔ اپریل سے دبئی کی سرحد کے پار واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہِ راست مذاکرات جاری ہیں جن کا مقصد اسرائیل اور حیزبی اللہ کے درمیان جنگ کو وسیع علاقائی تنازع سے الگ کرنا اور امن طے کرنا ہے۔ اسرائیل ی فوجی عہدے دار نے کہا کہ مزید اقدامات پر ابھی بھی براہِ راست مذاکرات کے فریم ورک کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اور اگلے ہفتے مذاکراتی نمائندے دوبارہ ملیں گے.
غنا کے چیف آف ڈِفینس اسٹاف نے فِیلڈ مارشل سے ملک کے دفاعی تعاون پر بات چیت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ، اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز واضح کیا کہ وہ جنوبی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی اور اپنے خود اعلان کردہ "سیکورٹی زون" کے باہر موجود خطرات کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق وسطیٰ کی جنگ کو ختم کرنے کے معاہدے کے بعد، اسرائیل نے اپنے سیکورٹی زون کے نقشے کا اشاعت کیا جو تقریباً دس کلومیٹر (چھ میل) تک لبنانی سرزمین کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مطابق، فوجی دستے اس علاقے میں موجود خطرات کو ختم کرنے اور اسرائیل کے شمالی باشندوں کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل موجود رہیں گے۔ ایک اور بیان میں ایک اسرائیلی فوجی عہدے دار نے کہا کہ فوج "سیکورٹی زون" کے باہر شناخت شدہ خطرات کو دور کرنے کے لیے مزید اقدامات جاری رکھے گی۔ یہ بیان امریکہ اور ایران کے درمیان بدھ روز کی دستخط شدہ یادداشت کے فوراً بعد سامنے آیا، جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کی تمام جھڑپوں، بشمول لبنان میں جاری تنازع، کو روکنا تھا۔ اس معاہدے کے چند گھنٹے بعد لبنانی سرکاری میڈیا نے جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک مریض کی رپورٹ دی۔ اسی دوران، اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس کے ایک سپاہی کی رات کے وقت جنوبی لبنان میں ہونے والے ایک واقعے میں جان گئی اور سات دیگر فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوجی عہدے دار نے لبنانی افواج سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی دستوں کے ساتھ ہم آہنگی سے کام کریں اور لبنانی شہریوں کو سیکورٹی زون میں داخلے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا۔ ایران اور امریکہ کے معاہدے کے بعد لبنان میں تشدد کی سطح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے سپریم لیڈر کے قتل کے ردعمل میں، ایران کی معاونت حاصل کردہ حیزبی اللہ نے مارچ میں اسرائیل پر حملہ کرکے لبنان کو اس وسیع جنگ میں کھینچا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان بھر میں بڑے پیمانے پر حملے کیے اور سرحدی جنوب میں زمینی حملہ بھی انجام دیا، جہاں حیزبی اللہ کا کافی اثر تھا۔ اپریل سے دبئی کی سرحد کے پار واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہِ راست مذاکرات جاری ہیں جن کا مقصد اسرائیل اور حیزبی اللہ کے درمیان جنگ کو وسیع علاقائی تنازع سے الگ کرنا اور امن طے کرنا ہے۔ اسرائیلی فوجی عہدے دار نے کہا کہ مزید اقدامات پر ابھی بھی براہِ راست مذاکرات کے فریم ورک کے اندر بات چیت ہو رہی ہے اور اگلے ہفتے مذاکراتی نمائندے دوبارہ ملیں گے
اسرائیل لبنان سیکورٹی زون امریکہ-ایران معاہدہ حیزبی اللہ