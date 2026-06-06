اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی: جنوبی لبنان میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک

اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی کا حال ابھی بھی برقرار ہے اور جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیوں اور حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اسرائیل کی فوج نے حزب اللہ کے خلاف ملٹری آپریشنز شروع کی ہیں. لیکن اس کے دو فوجی ہلاک ہوئے ہیں. ایک 23 سالہ کیپٹن شاہر گملا جمعرات کو حزب اللہ کے ڈرون حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے, لیکن علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. دوسرے 21 سالہ سارجنٹ اوہاد یعاری گیواتی بریگیڈ کی شاکید بٹالین سے وابستہ تھے اور جمعے کے روز جنوبی لبنان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے. اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر حادثاتی فائرنگ کا نتیجہ تھا.
لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیل ی فوج کی فوج ی آپریشنز جاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق، اسرائیل ی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں دو الگ الگ واقعات میں دو اسرائیل ی فوج ی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 23 سالہ کیپٹن شاہر گملا جمعرات کو حزب اللہ کے ڈرون حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 سالہ سارجنٹ اوہاد یعاری گیواتی بریگیڈ کی شاکید بٹالین سے وابستہ تھے اور جمعے کے روز جنوبی لبنان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیل ی فوج کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر حادثاتی فائرنگ کا نتیجہ تھا۔ انھوں نے بتایا ہے کہ سارجنٹ اوہاد یعاری کی ہلاکت کے لیے فوج ی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی کشیدگی برقرار ہے اور جنوبی لبنان میں فوج ی کارروائیوں اور حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں.
لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی فوج کی فوجی آپریشنز جاری ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق، اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں دو الگ الگ واقعات میں دو اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ 23 سالہ کیپٹن شاہر گملا جمعرات کو حزب اللہ کے ڈرون حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے، لیکن علاج کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 21 سالہ سارجنٹ اوہاد یعاری گیواتی بریگیڈ کی شاکید بٹالین سے وابستہ تھے اور جمعے کے روز جنوبی لبنان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ ممکنہ طور پر حادثاتی فائرنگ کا نتیجہ تھا۔ انھوں نے بتایا ہے کہ سارجنٹ اوہاد یعاری کی ہلاکت کے لیے فوجی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے اور واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ ہلاکتیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحدی کشیدگی برقرار ہے اور جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیوں اور حملوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں
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