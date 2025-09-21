اسرائیلی حملے غزہ میں جاری، 60 فلسطینی ہلاک، بین الاقوامی ردعمل بڑھ رہا ہے

اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ شہر اور غزہ کی پٹی پر حملے جاری ہیں، جس سے درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ عالمی برادری میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر بحث جاری ہے۔ حماس اور اسرائیل ایک دوسرے پر امداد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگا رہے ہیں۔
یروشلم (روئٹرز) – اسرائیل ی فوج نے ہفتے کے روز غزہ شہر اور غزہ کی پٹی کے وسیع تر علاقے پر اپنا حملہ جاری رکھا، زیر زمین سرنگوں اور پھندے سے لیس عمارتوں کو تباہ کیا، جس میں غزہ کے طبی حکام کے مطابق کم از کم 60 فلسطین ی ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب آسٹریلیا، بیلجیئم، برطانیہ اور کینیڈا سمیت 10 ممالک اگلے ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سالانہ رہنماؤں کے اجتماع سے قبل پیر کو ایک آزاد فلسطین ی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والے ہیں۔ اسرائیل ی فوج کی غزہ شہر میں بلند و بالا عمارتوں
کو نشانہ بنانے والی فوجی تباہی کی مہم اس ہفتے ایک زمینی حملے کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس کی فورسز، جو غزہ شہر کے مشرقی مضافات پر قابض ہیں، شیخ رضوان اور تل الہوا کے علاقوں پر گولہ باری کر رہی ہیں، جہاں سے وہ شہر کے وسطی اور مغربی حصوں کی طرف پیش قدمی کریں گی۔ فوج کا اندازہ ہے کہ اس نے گزشتہ دو ہفتوں کے دوران غزہ شہر کی 20 عمارتوں کو منہدم کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق، اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ستمبر کے آغاز سے اب تک 500,000 سے زائد افراد شہر چھوڑ چکے ہیں۔ فلسطینی گروپ حماس، جو غزہ پر کنٹرول رکھتا ہے، اس سے اختلاف کرتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ صرف 300,000 سے کم افراد چلے گئے ہیں اور تقریباً 900,000 اب بھی باقی ہیں، جن میں اسرائیلی یرغمالی بھی شامل ہیں۔ میسجنگ سائٹ ٹیلی گرام پر، حماس کے عسکری ونگ نے پہلے اسرائیلی یرغمالیوں کی ایک تصویری تصویر جاری کی، جس میں خبردار کیا گیا تھا کہ غزہ شہر میں اسرائیل کی فوجی کارروائی کی وجہ سے ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ حماس کا یہ بھی اندازہ ہے کہ 11 اگست سے اب تک، اسرائیلی فوج نے غزہ شہر میں 1,800 سے زائد رہائشی عمارتوں کو تباہ یا نقصان پہنچایا ہے، اور بے گھر خاندانوں کے لیے 13,000 سے زائد خیمے تباہ کر دیے ہیں۔ غزہ کے طبی حکام کے مطابق، تقریباً دو سال کی لڑائی میں، اسرائیل کے حملے میں 65,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جس سے قحط پھیلا ہے، زیادہ تر ڈھانچے تباہ ہو گئے ہیں اور زیادہ تر آبادی بے گھر ہو گئی ہے، بعض صورتوں میں متعدد بار۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے بحران کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے اور اس کا زیادہ تر الزام حماس پر ہے۔ سی او جی اے ٹی، جو اسرائیلی فوج کا بازو ہے جو محاصرے میں امدادی بہاؤ کی نگرانی کرتا ہے، نے پہلے کہا تھا کہ حماس نے ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی ٹیموں پر فائرنگ کی اور جنوبی غزہ کی پٹی میں ایک نئے انسانی ہمدردی کے راستے کو کھولنے سے روک دیا۔ حماس نے ان دعووں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مجرم گروہ، جنہیں اسرائیلی فائر پاور اور فضائی کور کی طرف سے تحفظ حاصل ہے، امدادی ٹرکوں پر حملہ کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں اور چوری کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ فوری طور پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ حماس کے ایک سینئر میڈیا اہلکار نے روئٹرز کو بتایا، “ہم اقوام متحدہ کی تنظیموں سے دن رات ان کی انسانی ہمدردی اور امدادی کام انجام دینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔” جنگ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے اسرائیل میں حملوں کے بعد شروع ہوئی، جس میں 1,200 افراد ہلاک اور 251 یرغمالی بنائے گئے۔ یرغمالیوں میں سے کل 48 غزہ میں ہیں، اور تقریباً 20 کے زندہ ہونے کا خیال ہے
